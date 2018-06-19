Премьер объяснил, почему экономика Украины десятилетиями падает

По словам Гройсмана, украинская экономика падает из-за неквалифицированного и нечестного управления страной, а тем, кто хочет что-то изменить к лучшему, «пытаются вязать узлы либо на ноги, либо на руки, либо на шею».
Причиной падения экономики премьер назвал нечестное управление страной / фото УНИАН
Украинская экономика десятилетиями падает из-за неквалифицированного и нечестного управления страной.
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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на форуме в Киеве.
«Потенциал колоссален. От недр до космоса мы полностью владеем всеми технологиями. Почему мы десятилетиями падаем? Потому что имеем неквалифицированное, нечестное управление страной. И это нужно менять», — сказал он.
По словам премьера, тем, кто хочет что-то изменить к лучшему, всячески препятствуют.
«На этом пути всем, кто хочет что-то изменить, находятся те, которые пытаются вязать узлы либо на ноги, либо на руки, либо на шею. Очень важно всегда помнить — осиливает дорогу тот, кто идет», — подчеркнул Гройсман.
Как сообщал УНИАН, Украина до сих пор не достигла уровня ВВП 1990 года.
В 2017 году рост экономики Украины составил 2,5%, рост на 2018 год прогнозируется правительством на уровне 3%.
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