Премьер Нидерландов сожалеет об отставке главы МИД, солгавшего про Путина: EADaily

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте крайне эмоционально воспринял отставку главы МИД Халбе Зейлстры, который был его ближайшим соратником. Как сообщает ТАСС, премьер заявил, что сожалеет об уходе чиновника из кабинета министров после лжи о встрече с Владимиром Путиным.

Глава голландского правительства признал, что в первую очередь ценил дружеские отношения, выстроенные с Зейлстрой в последние годы. «Мы были сильны вместе, поскольку доверяли друг другу и могли спорить по любым вопросам. Халбе всегда номер один. Поэтому ситуация для меня лично является крайне эмоциональной», — сказал премьер, добавив при этом, что «лгать нельзя».

Как отмечает РИА Новости, после разразившегося скандала выяснилось, что глава МИД Нидерландов не только солгал о встрече с президентом России, но и неправильно интерпретировал слова о «великой России». Экс-директор компании Shell Йерун ван дер Вир заявил, что именно он является источником истории про встречу с Путиным на его даче в 2006 году, которую рассказывал глава МИД Нидерландов.

По словам Йеруна ван дер Вира, российский лидер заявил что «исторически великая Россия больше, чем сегодняшняя Россия».

EADaily ранее сообщало, что выступая перед депутатами палаты представителей нидерландского парламента глава МИД Нидерландов сказал, что солгав о встрече с президентом России Владимиром Путиным, он сделал самую крупную ошибку в своей политической жизни.

Зейлстра утверждал, что в 2006 году присутствовал на встрече Путина с иностранными бизнесменами, которая прошла на даче российского президента. Министр утверждал, что на той встрече Путин заявил о «великой России», в которую входят Украина, Белоруссия, Казахстан и страны Прибалтики.





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