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Премьер-министр Украины раскрыл программу стимулирования экономики

Экономика Украины 01 Июн 2020
Премьер-министр Украины раскрыл программу стимулирования экономики
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Премьер министр Денис Шмыгаль раскрыл детали программы по стимулированию экономики после коронакризиса.

Об этом он написал в Facebook.

По словам главы правительства, программа Кабинета министров рассчитана три года.

«На прошлой неделе мы представили Программу стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19. Над ней мы работали с привлечением большого количества аналитиков, научных центров, бизнес ассоциаций. План мероприятий включает примерно 230 пунктов. Это меры по восстановлению способности работы микро, малого, среднего бизнеса, стимулирования промышленности, агропромышленного комплекса, так называемая «регуляторная гильотина», которая позволяет говорить об ослаблении регуляторного давления на бизнес, который пострадал от коронакризиса», — написал Шмыгаль.

Документ прошел многочисленные обсуждения. Сейчас программу дорабатывают в министерствах, чтобы передать на дальнейшее обсуждение в комитетах Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что за первый квартал экономика Украины упала на 1,5%

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