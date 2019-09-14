Премьер Медведев предрек наступление нового экономического кризиса | Последние Новости Омска и Омской области

Когда точно все начнется, не пояснил.

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время программы «Диалог» на «России 24» признал то, о чем давно хором говорят фондовые аналитики: «В результате, допустим, тех же самых торговых войн и нынешнего противостояния между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами Америки, очевидно, что мировая экономика замедляется. Падает спрос на энергоносители, для нас это чувствительно. Падает спрос на целый ряд других товаров. И поэтому мы должны будем принимать решения по корректировке темпов нашего развития».

Впрочем, и без этого «в настоящий момент темпы, которые мы видим, действительно не соответствуют прогнозным, не соответствуют тому, к чему мы стремимся».

Россия ожидает наступления рецессии в ослабленном иностранными санкциями состоянии. Медведев сказал об этом так: «Атмосфера, если говорить об иностранных инвестициях, она в значительной степени отравлена. Отравлена вот этими [связанными с санкциями, — ред.] решениями. Причем мы обсуждаем это со всеми главами правительств, главами государств, когда встречаемся. Абсолютное большинство из них говорит — ну да, мы понимаем, что это все вредно. Я им всегда говорю одну простую вещь. Знаете, вот эти все санкции — их вводили в отношении Советского Союза с десяток раз. Ни разу Советский Союз своего поведения не изменил. Это абсолютно бесполезное дело в отношении любого государства, тем более крупного, сильного государства, такого, которым является наша страна».

Когда точно кризис начнется, не пояснил.

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