Премьер Госсовета КНР призвал не терять веры в мировую экономику — Международное радио Китая

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на проходящем на острове Хайнань Боаоском азиатском форуме призвал не терять веры в перспективы развития мировой экономики несмотря на имеющиеся трудности.

Глава китайского правительства отметил: мировая экономика продолжает расти, но сейчас в ней отсутствуют движущие силы, которые смогли бы обеспечивать ее быстрый и устойчивый рост. Экономическая обстановка остается сложной и неясной, что негативно сказалось на уверенности инвесторов. Однако, сталкиваясь с трудностями и вызовами, нельзя терять надежду: в глобальной экономике все же есть множество позитивных факторов – уверен Ли Кэцян.

По его словам, в сложной ситуации ни одна страна не может позволить себе оставаться в стороне. Все государства должны объединить усилия ради общего процветания, совместно защищать многостороннюю торговую систему с учетом действующих правил. Китай выступает за свободную торговлю, придавая важное значение ее справедливости. Стороны должны способствовать реформам в системе глобального управления, придерживаться принципов совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования, делать данную систему более справедливой и разумной.

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