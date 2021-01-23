Премьер Госсовета КНР подчеркнул важность макроэкономического контроля для оживления экономики

Премьер Госсовета КНР подчеркнул важность макроэкономического контроля для оживления экономики

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян подчеркнул важность продуманных и эффективных мер макроэкономического контроля для того, чтобы удовлетворить потребности развития рыночных субъектов и стимулировать их жизненную силу и созидательные способности на благо общества.

Ли Кэцян, который также является членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, сделал это заявление накануне на экспертной конференции, прошедшей под его председательством в Пекине.

Участники конференции, среди которых были эксперты, ученые и предприниматели, выступили с мнениями и замечаниями к проекту доклада о работе правительства и проекту 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития /2021—2025 гг./ и перспективных целей на 2035 год.

Участие в конференции также принял вице-премьер Госсовета КНР, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Хань Чжэн.

Ли Кэцян заявил, что Китай добился важнейших стратегических успехов в деле профилактики и контроля над эпидемией COVID-19, а экономика страны в минувшем году продемонстрировала рост на фоне глобального экономического спада.

Отметив, что эпидемия COVID-19 продолжает распространяться по всему миру, и мировая экономика переживает глубочайшие трансформации, Ли Кэцян указал, что не следует недооценивать риски и трудности, с которыми столкнулась экономика Китая.

Он призвал приложить все усилия, чтобы экономические показатели оставались в надлежащем диапазоне, и предпринять более активные шаги для поддержания высококачественного развития.

Ли Кэцян призвал сохранить преемственность, стабильность и устойчивость макроэкономической политики, принимая необходимые и разумные политические решения в бюджетной и кредитно-денежной сферах.

Он подчеркнул необходимость поддержать предприятия, особенно средние, малые и микропредприятия, в преодолении трудностей и упрочить их способности к развитию, стабилизировать рыночные ожидания, поддержать стабильное функционирование экономики и одновременно ее устойчивое и здоровое развитие.

Премьер Госсовета КНР отметил важность дальнейших шагов для сокращения управленческого аппарата и предоставления больших прав нижестоящим органам власти, усовершенствования правового регулирования и повышения уровня государственных услуг, а также улучшения деловой среды.

Он также призвал стимулировать научно-технические инновации, внедрять новые технологии, в частности, промышленный интернет, для скорейшей модернизации традиционных отраслей экономики и расширения открытости высокого уровня.

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