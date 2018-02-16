Прелести "русского мира": Порошенко призвал немцев сравнить Калининград и Мюнхен

«Русский мир» разрушает все, к чему прикасается, что прекрасно видно по оказавшемуся под контролем Москвы Кенигсбергу (Калининграду)

Об этом во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Украины Петр Порошенко, передает «ДС».

«Вы должны понять, что такое «русский мир». Сравните жизнь в бывшем Кенигсберге и в Мюнхене. Сравните жизнь в аннексированной 80 лет назад части Карелии с финской частью Карелии. Возьмите Курильские острова, захваченные после Второй мировой. Вы увидите поразительное различие между «русским миром» и миром», — отметил Порошенко.

Глава государства назвал Россию антиподом царя Мидасом из древнегреческой мифологии, который касанием мог превращать все в золото: «Русский мир» превращает все, к чему прикасается, в руины и упадок — Абхазия, Донбасс, Крым».

Напомним, в немецком Мюнхене в пятницу, 16 февраля, стартовала Международная конференция по безопасности. Участие в форуме примут более 20 руководителей государств и правительств, а также главы крупнейших международных компаний.

В рамках конференции пройдет встреча «нормандской четверки» на уровне министров иностранных дел. Однако в ней не будет принимать участие глава МИД Франции.

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