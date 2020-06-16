Преимущества нархоза (Читинского института БГУ)

Читинский институт Байкальского государственного университета (ЧИ БГУ), известный как нархоз, приглашает выпускников школ, колледжей в свой замечательный вуз. Замечательным и особенным он выступает по многим причинам, рассмотрим самые важные.

Филиалу одного из старейших в Сибири высших учебных заведений — Байкальского государственного университета — уже более 60 лет, а самому университету — 90. БГУ — один из крупнейших университетов России, обладающий мощным потенциалом развития, который успешно используется для непрерывного повышения подготовки специалистов.

Постоянное следование этой цели сделало институт одним из самых престижных в Забайкальском крае. Он небольшой, здесь обучается около 3 тысяч студентов, однако эту особенность можно отнести к преимуществу. Преподаватели и администрация знают практически всех, как говорится, в лицо, что помогает учитывать способности и интересы каждого в образовательном и воспитательном процессах. Родители могут быть уверены: ребёнка услышат, ему окажут поддержку и, если потребуется, помощь. Институт гарантирует уважение ко всем.

Преподаватели с удовольствием вовлекают студентов в научно-исследовательскую работу, постоянно расширяют их научные интересы. Объединение образовательного, научно-исследовательского и воспитательного процессов даёт не только высокую профессиональную подготовку, но и формирует у выпускников нравственную основу с высокой гражданской позицией. Отзывы работодателей, что выпускники института легко адаптируются в профессии, обладают ответственностью, чувством долга, а главное, стремлением познавать новое для профессионального роста — лишнее тому доказательство.

По отдельным направлениям уровень трудоустройства составляет свыше 90%, по направлению информатика – 100%. За все годы мониторинга по показателю «Трудоустройство» его значение стабильно превышало нормативную величину.

Другим важным преимуществом ЧИ БГУ можно назвать интеграцию среднего и высшего профессионального образования. Колледж ЧИБГУ — структурное подразделение института, которое профессионально подготавливает выпускников 9 и 11 классов по следующим направлениям: «Право и организация социального обеспечения», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Банковское дело», «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)», «Коммерция (по отраслям)», «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров».

Поскольку колледж работает в составе института, у учащихся есть уникальная возможность использовать его аудитории, компьютерные классы, помещения для занятий спортом. Но главное, специальные дисциплины здесь преподают опытные доценты кафедр. И, конечно, есть студенческая столовая и целых 3 буфета. С уверенностью можно сказать, что в колледже есть все условия для высокого качества обучения а постоянная чистота и уют помещений играют свою роль в эстетическом воспитании студентов.

Выпускники колледжа могут продолжить обучение на уровне бакалавриата, поскольку все направления имеются в институте. В таком случае учащиеся получают скидку 10% от стоимости обучения.

Направления бакалавриата ЧИ БГУ прошли испытание временем и доказали свою востребованность для экономики и социальной сферы как нашего региона, так и за его пределами. Это подтверждают результаты исследования потребности в кадрах с высшим образованием для учреждений нашего края, проведённого институтом в марте этого года по запросу Министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края.

Общий запрос на экономистов и юристов составил около 1,3 тысячи человек. В числе работодателей, готовых принять выпускников ЧИ БГУ, выступили: арбитражный суд Забайкальского края, управление министерства внутренних дел, управление федеральной службы исполнения наказаний по Забайкальскому краю, управление судебного департамента по Забайкальскому краю, департамент по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края, администрации муниципальных районов, администрация города Читы, министерство труда и социальной защиты населения, министерство экономического развития Забайкальского края и другие.

Юриспруденция

Традиционно наиболее востребованным направлением выступает юриспруденция. Это объясняется высоким качеством подготовки юристов, которые, по мнению работодателей, обладают не только фундаментальными знаниями, но и умеют их использовать при решении практических задач. Высокие результаты основываются на оптимальном сочетании теоретической и практической подготовки и привлечение к преподаванию опытных юристов-практиков.

Экономика

Направление «Экономика» в институте представлено такими востребованными профилями, как «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учёт и налогообложение», «Мировая экономика», «Экономика предприятия и предпринимательская деятельность».

Финансы и кредит

По этому направлению институт работает уже несколько десятилетий. Преподают здесь высококвалифицированные преподаватели с учёными степенями и званиями. Уровень подготовки выпускников высоко ценится, поэтому большая их часть трудится в банковской системе Забайкальского края. Важным преимуществом подготовки финансистов выступает наличие учебного филиала Сбербанка на базе института. В нём студенты не просто проходят практику, а работают как банковские служащие, успешно совмещая работу и учёбу.

Бухгалтерский учёт и налогообложение

Бухгалтерский учёт и налогообложение — основа управления как малым предприятием, так и крупной корпорацией. Получив профессию бухгалтера, можно найти работу в любой сфере и местности. ЧИ БГУ готовит бухгалтерские кадры более 60 лет. Многие выпускники после окончания института сразу занимают должность главного бухгалтера, так как детально знают теорию анализа хозяйственной деятельности и умело её используют при оценке финансового состояния предприятия.

Мировая экономика

Подготовку по профилю «Мировая экономика» можно получить только в Читинском институте Байкальского государственного университета. В условиях мировой глобализации это направление становится только популярнее. Уникальность его состоит в том, что отдельные специальные дисциплины изучаются на китайском и английском языках. Высококвалифицированные преподаватели института используют специальную литературу на иностранных языках для изучения таких дисциплин как международный бизнес, валютно-кредитные и экономические отношения, внешнеэкономическая деятельность.

Ежегодно у студентов есть возможность проходить языково-экономическую практику в вузах Даляня, Харбина и других китайских городов.

Экономика предприятия и предпринимательская деятельность

Один из самых востребованных профилей в институте. И неудивительно. На эту специальность поступают молодые люди, цель которых – создание собственного бизнеса. Для этого необходимо получить багаж экономических знаний, позволяющий как организовать собственное предприятие, так и успешно им управлять. Современный руководитель должен уметь анализировать финансовое состояние предприятия, регулировать бизнес-процессы, вовремя обновлять производство, внедрять инновации. Все необходимые знания можно получить, обучаясь на профиле «Экономика предприятия и предпринимательская деятельность».

Направления «Государственное и муниципальное управление» и «Управление персоналом»

Результаты исследования потребности в кадрах показали, что в муниципальных образованиях Забайкальского края существует кадровый дефицит в специалистах направления «Государственное и муниципальное управление». Уникальность программы — в сочетании управленческих и организационных дисциплин. Кроме того, в институте программа обучения включает изучение социально-экономических процессов в любой организации любой формы собственности. Выпускники этого направления работают в органах государственной власти и органах местного самоуправления.

Наблюдается также растущая потребность в специалистах направления «Управление персоналом». Профессиональные знания этого направления можно представить следующими блоками: экономика труда, маркетинг персонала, трудовое право, основы кадровой политики, мотивация трудовой деятельности, социология и психология управления, этика делового общения. Выпускники ЧИ БГУ успешно устраиваются на работу в службы управления персоналом крупных организаций, кадровые агентства, службы занятости населения, консалтинговые и консультационные центры, в отделы кадров различных организация.

Прикладная информатика

Процесс широкой информатизации требует подготовки профессионалов в IT-сфере. Преимущество подготовки специалистов по этому направлению заключается в том, что, помимо множества дисциплин в области информационных технологий, выпускники получают серьёзную подготовку по экономике. Студенты направления «Прикладная информатика» ежегодно участвуют в олимпиадах различного уровня и занимают призовые места. Выпускники этого направления высоко востребованы на рынке труда Забайкальского края во всех отраслях экономики. В 2020 году на это направление есть 24 бюджетных места.

Ещё одним преимуществом обучения в ЧИ БГУ выступает возможность параллельного обучения: начиная со второго курса, студенты могут получить дополнительное образование. По окончании вуза выпускник получает два диплома о высшем образовании.

Студенты, поступающие в ЧИ БГУ на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, имеют возможность получить скидку при оплате за обучение. Предусмотрены различные виды и категории скидок.

Приём документов в ЧИ БГУ будет проводиться дистанционно с 20 июня на сайте bgu-chita.ru или abit.bgu-chita.ru. Подробную информацию можно узнать по телефонам: 3022-32-34-21, 8-914-803-12-85.

Анастасия Максимова10:00, 16 июня 2020



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