Преимущества Алматы назвали на Invest forum — КазИнформ

29 Ноября 2018 13:07 92



АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — О преимуществах Алматы, как регионального хаба, рассказали на Almaty Invest forum, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель совета директоров группы компаний Centras Ельдар Адбразаков отметил, что конкурентом Алматы на региональном уровне в краткосрочной перспективе остается Астана, в долгосрочной перспективе — Ташкент.

«Решающим фактором для любого города является пул талантов, который он привлекает. Сегодня в Астане на 20% больше средняя зарплата, чем в Алматы, но мы не конкурируем с Шымкентом. Тем не менее, Алматы — единственный состоявшийся город, где сформирован свободный рынок, где можно свободно конкурировать, и в этом его привлекательность. Иностранцы, когда приезжают в город, понимают, сколько здесь есть уникальных продуктов, профессионалов, как развиты процессы и как они соответствуют стандартам»,- сказал Ельдар Абдразаков.



Любой город, по его словам, выигрывает за счет пула талантов. Город растет, за счет следующих факторов — возможности населения и бизнеса делиться расходами, получать знания, находить подходящие кадры.

Вопросы, требующие решения, — увеличение расходов, загруженность, региональные линии, город перерос. Нужны постоянное самосовершенствование и самоорганизация.

Председатель правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблай Мырзахметов заметил, что зарплаты в Астане выше за счет госсектора.

«Астана — наш центр, все решения оттуда. Алматы — город бизнеса, кладезь человеческого капитала, образовательный центр»,- сказал Аблай Мырзахметов.

Аким Алматы добавил, что Алматы дополняет Астану.

«Алматы и Астана — взаимодополняющие города, экономика страны только выигрывает от развития всех городов. Астана — столица, Алматы — первый город после столицы, мы вместе будем двигать страну вперед. То, что делаем по городу, позволяет создавать условия для бизнеса. Мы все делаем, чтобы развить экономику, создать рабочие места, увеличить доходы населения и должны для этого стимулировать бизнес. Наша задача — не вмешиваться в бизнес, а создать условия для легкости его ведения. Надо стимулировать, развивать огромный потенциал развития грузовых перевозок, пассажиропоток в аэропорту. У нас уникальное расположение. БАКАД разгрузит город, также как ЛРТ, метро, внедрение технологий. Будет повышено качество образования и здравоохранения», — сказал Бауыржан Байбек.

Несмотря на высокое качество медицины, алматинцы тратят 500 млн долларов на лечение за рубежом, включая затраты на дорогу.

«Это огромный потенциал для импортозамещения. Мы активно приглашаем иностранные бренды, клиники прийти в Казахстан. Сейчас в экономике города 30% — это торговля, электронная коммерция, мы должны ее вывести из серой зоны. Планируем сократить сферу торговли в экономике до 25%, эти 5% отнести к туризму. Каждый турист оставляет в городе от 60 до 140 долларов в сутки. Благодаря туристам будут прогрессировать бизнесмены. Мы готовы сопровождать их по принципу одного окна», — сказал Б. Байбек.

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