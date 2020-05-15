Представители Украины и Израиля обсудили сотрудничество в аграрной сфере

Тарас Высоцкий и Йоав Быстрицки / Фото Twitter: Yoav Bistritsky

Зампосла Израиля в Украине Йоав Быстрицки встретился с заместителем министра экономики Украины Тарасом Высоцким.

Об этом израильский дипломат написал на своей странице в Twitter в пятницу, 15 мая.

Встреча была посвящена продвижению украино-израильских программ по управлению водными ресурсами.

Также обсуждали пищевую промышленность и израильские агротехнологии.

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Йоав Быстрицки выразил надежду на скорое украино-израильское сотрудничество в этих и других важных вопросах.

Ранее JewishNews сообщали о запуске из Львова регулярного грузового авиарейса в Израиль.

Также в посольстве Украины в Израиле недавно сделали заявление о готовности украинских предприятий поставлять продукты питания в израильское государство.





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