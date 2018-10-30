Представители ЦТУ приняли участие в Международном таможенном форуме – 2018.

30.10.18

Представители ЦТУ приняли участие в Международном таможенном форуме – 2018.





Начальник Центрального таможенного управления Сергей Прусов, заместители начальника Управления и начальники таможенных постов таможен, подчиненных ЦТУ, приняли участие в работе Международного таможенного форума – 2018.



На форуме была представлена расширенная экспозиция, в которой приняли участие ключевые компании – импортёры и экспортёры, органы исполнительной власти Российской Федерации, таможенные организации.



В рамках работы форума Председатель Правительства Российской федерации Дмитрий Медведев дал страт работы Приволжской электронной таможни (ПЭТ). Это один из 16 центров электронного декларирования, которые создаются в соответствии с Комплексной программой развития Федеральной таможенной службы на 2018–2020 годы. К компетенции ПЭТ относится приём, регистрация электронных деклараций на товары и электронных документов, принятие решений о выпуске товаров на территории Российской Федерации. Центр электронного декларирования будет взаимодействовать с таможнями фактического контроля, обмениваясь с ними информацией в электронной форме.



На пленарном заседании Форума обсуждались ключевые вопросы: как будет развиваться таможня, какие приоритетные задачи нужно решить, как создавать более благоприятные условия, в том числе для поставок по экспорту несырьевых товаров.



— Впереди масштабные задачи, — отметил на пленарном заседании Дмитрий Медведев. — Вы знаете, что мы сейчас стремимся войти в пятёрку крупнейших экономик мира. Для этого нам нужно развиваться быстрее даже, чем растёт мировая экономика, что непросто. В этом важная роль отводится внешней торговле, и в первую очередь несырьевому экспорту. За шесть лет нам нужно удвоить его объём – до 250 млрд долларов. Задача сложная, но в целом, я думаю, решаемая. Неплохие цифры мы наблюдаем и в текущем году. За первые восемь месяцев экспорт увеличился почти на треть – до 286 млрд долларов. При этом рост экспорта неэнергетических товаров – что для нас особенно ценно, и мы это всегда подчёркиваем – составил около 20%, если брать год к году – к уровню прошлого года. Во многом это объясняется повышением цен на ряд товаров – об этом не следует забывать, но немалую роль играет и государственная поддержка, которую мы оказываем в рамках принятых национальных целей развития.



За многолетнюю эффективную работу и в честь профессионального праздника ряд сотрудников таможенных органов получили из рук Председателя Правительства Российской Федерации государственные награды и благодарности Президента и Правительства России.



В ходе пленарного заседания «Таможня будущего создается сегодня» руководитель ФТС России выделил четыре блока, которые составят основу будущей стратегии развития таможенной службы («Стратегии – 2030»): информационное взаимодействие с зарубежными партнерами на этапе движения товара от производителя до границы ЕАЭС, обмен данными для контроля движения товара от границы до потребителя, развитие инфраструктуры таможенных органов, налаживание коммуникации между декларантами и центрами электронного декларирования.



— Информационную цепочку необходимо расширить уже на этапе движения товара от иностранного поставщика к таможенной границе ЕАЭС, — отметил Владимир Булавин. — Для этого планируется углублять информационный обмен с зарубежными коллегами: таможенными администрациями и контролирующими органами. Важно выработать единые подходы к определению таможенной стоимости и обеспечить взаимное признание результатов таможенного контроля».



По мнению главы ФТС России, необходимо налаживать контакты с иностранным бизнесом, а также двигаться по пути взаимного признания статуса уполномоченного экономического оператора.



По второму блоку стратегии – формированию системы контроля за перемещением товаров от границы до потребителя – планируется продолжать разработку системы документарной прослеживаемости во взаимодействии с Федеральной налоговой службой, а также поддерживать информационный обмен с другими государственными органами и бизнесом.



Модератором ключевого пленарного заседания первого дня Форума выступил Алексей Мордашов, председатель совета директоров АО «Северсталь». Участие в дискуссии также приняли заместитель Министра финансов России Илья Трунин, Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Мукай Кадыркулов, заместитель руководителя ГТУ КНР Ван Линцзюнь, президент ТПП России Сергей Катырин, генеральный управляющий группы компаний Кнауф в Восточной Европе и СНГ Янис Краулис, президент ЦСР Павел Кадочников.



В работе второго дня форума принял участие Первый заместитель Председателя Правительства — Министр финансов Антон Силуанов. Приветствуя участников мероприятия, он отметил, что Таможенная служба вносит достойный вклад в укрепление экономической безопасности страны и защиту национальных интересов.



— Работа таможенника очень сложна и многогранна. Вы занимаетесь вопросами организации перемещения лиц и грузов через границу, ведёте работу по предупреждению нарушений таможенного законодательства во внешнеэкономической сфере, пресекаете нарушения валютного и экспортного законодательства. Все это способствует обелению экономики и экономическому развитию в целом, — сказал он.



Также Антон Силуанов провел церемонию награждения должностных лиц таможенных органов и поздравил таможенников с профессиональным праздником.



Пресс-служба ЦТУ

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