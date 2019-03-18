Представитель Путина получил 13 лет тюрьмы, — Луценко. Новости политики

Уполномоченный представитель президента РФ Олег Белавенцев заочно приговорен к 13 годам лишения свободы

Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил на своей странице в Facebook, передает «ДС».

«К 13 годам лишения свободы заочно приговорен уполномоченный представитель президента РФ в так называемом «Крымском федеральном округе» Белавенцева Олега Евгеньевича, который 18.03.2019 приговором Святошинского районного суда города Киева признан виновным в совершении посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к государственной измены и ведении агрессивной войны против Украины», — написал Луценко.

Он отметил, что следствием установлено и в суде доказано, что Белавенцев в период февраля-марта 2014 года, находясь на территории АР Крым, действуя по предварительному сговору группой лиц с другими представителями власти РФ, организовывал совершения военнослужащими Российской Федерации во взаимодействии с военными казачьими обществами действий, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, изменения границ ее территории и государственной границы в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, путем ведения агрессивной войны для организации оккупации и последующей аннексии еритории полуострова Крым, что привело к тяжелым последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины, а также в указанный период подстрекал украинских военнослужащих к совершению государственной измены.

«Военные прокуроры с честью поддерживали обвинение в защиту суверенной Украины: Руслан Кравченко, вышедший из Крыма после оккупации, крымский татарин Айдын Худиев и киевлянин Игорь Нимченко», — добавил Луценко.

Напомним, в июле 2018 года бывший замглавы Меджлиса Ахтем Чийгоз рассказывал, что Белавенцев был среди тех оккупантов, которые несколько раз приглашали его на встречу и предлагали за деньги стать «крымским Рамзаном Кадыровым».

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