Председателем Народного собрания Дагестана избран Заур Аскендеров — Юг и Северный Кавказ || Интерфакс Россия

Махачкала. 30 сентября. ИНТЕРФАКС-ЮГ — Депутаты Народного собрания Дагестана седьмого созыва избрали нового председателя регионального парламента, передает корреспондент «Интерфакса».

Большинством голосов председателем Народного собрания республики избран Заур Аскендеров, за него проголосовали 82 депутата, против высказались трое.

Его предшественником был Хизри Шихсаидов, который занимал этот пост с февраля 2013 года.

Заур Асевович Аскендеров родился 12 июля 1970 года. В 2009 году получил высшее образование по специальности «мировая экономика» в Институте мировой экономики. В 2015 году прошёл переподготовку Дагестанском государственном университете. В 2016 году прошёл переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Российский предприниматель, общественный и политический деятель. Депутат Государственной думы РФ VI и VII созывов, член фракции «Единая Россия». Член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Председатель Дагестанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

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