Председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов: От доллара надо бежать…

ЗОЛОТОЙ ЧЕРВОНЕЦ ПРОТИВ ЗЕЛЕНОГО БАКСА

— Доллар делает, что хочет — то упадет, а то подскочит. А мы то и дело вздрагиваем. Как нам перестать бояться этих шараханий?

— Наверное, это произойдет еще нескоро, потому что, как к этому не относись, вся мировая экономика завязана на долларе. А он действительно ведет себя как капризная барышня. Резкие колебания приводят к непроизводительным потерям, идет обесценивание сбережений и вложений в инвестиционные проекты. Поэтому сейчас все больший интерес к альтернативным средствам расчетов. Есть планы создать новую международную платежную систему — такие обсуждения проходят и в БРИКС, и даже на так называемом Антикризисном саммите G-20 проводились консультации о принципах новой мировой валютной системы. Растет интерес и к национальным валютам. Вот зачем нужны расчеты в долларах при строительстве газопровода, который идет из России в Астану? Поставки на 90% наши, фонд оплаты труда и все, что с этим связано, сыпучие материалы – это все казахские. Доллар-то здесь зачем? Поэтому мы с банком развития Казахстана, одним из основных финансовых институтов по этому проекту будем в тенге рассчитываться.

— Америка в свое время перевела весь мировой рынок на расчеты в долларах. Почему бы нам не взять, ну, хотя бы этот небольшой евразийский мирок и не перевести на рублевый расчет?

— Так будет, я уверен. Вспомните историю. В 1922 году, когда был провозглашен НЭП, ввели золотой червонец – и этим удалось стабилизировать экономику Советского Союза, находящегося в условиях практически абсолютной изоляции…

— Что-то похожее на нынешние санкции…

— Гораздо жестче было тогда! По этому же пути пошли в свое время и большинство стран, когда в 1944 году по Бреттон-Вудскому соглашению перевели мировую экономику на доллар США. Тогда декларировалось, что он будет на 100% обеспечен золотом. Коммюнике конференции советская делегация подписала, однако, впоследствии СССР не ратифицировал документы конференции. Возможно, Сталину стало ясно, что членство в МВФ и МБРР может нанести Советскому Союзу непоправимый урон. Со временем золотое содержание у доллара утратилось, он превратился в зеленую резаную бумагу, но роль мировой расчетной единицы осталась. И с этим приходится считаться.

— Доллар превратился и в оружие экономической войны. Есть ли защита?

— Именно войны! США могут перехватывать любые сообщения в интересах национальной безопасности или вводить санкции против любого предприятия или государства лишь на том основании, скажем, что они ведут торговлю в американских долларах. Золото — вот идеальная защита! Оно не имеет политических рисков. На территории стран Таможенного союза его запасов предостаточно. Плюс Россия ушла от покупок американских облигаций и закупает желтый металл. Так что мы вполне можем сделать рубль единой расчетной единицей, подкрепленной золотом. У нас 17% мирового запаса этого металла — пятое место в мире.

— Ну а люди-то по-прежнему доверяют «зеленому» — что-то не видно, чтобы все курс золота отслеживали…

— Так это потому что операции с золотом облагаются налогом на добавленную стоимость. Убрать НДС — и люди начнут хранить сбережения в золоте, оно станет доступнее. Но то, что население избавляется от доллара — это факт. Например, на пространстве ЕАЭС в валютной структуре переводов физических лиц доля доллара снижается. Мы у себя в банке тоже фиксируем уменьшение транзакций в этой валюте…

Андрей Бельянинов — в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).

НЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ БАНК

— А что это у вас за банк такой — Евразийский банк развития. Офисов мы особо не видим, вкладчиков процентами не заманиваете. Чем вы занимаетесь?

— Банк был создан первоначально Россией и Казахстаном. Внесли соответственно миллиард и 500 миллионов долларов. Потом примкнули Белоруссия, Киргизия, Армения, Таджикистан. Основная задача – способствовать евразийской интеграции путем финансирования, прежде всего, инфраструктурных проектов, которые помогают экономикам стран-учредителей найти друг друга. Речь о длительных проектах — на шесть, восемь, десять лет.

— То есть вы не тот банк, куда можно депозиты размещать…

— Нет, для населения мы не привлекательны.

— По сообщению, опубликованному у вас на сайте, вы стремитесь полностью перевести платежи на пространстве ЕАЭС в национальные валюты?

— Да, предстоит большая работа, ведь доллар въелся во все поры нашего финансового организма. Но избавляемся. С 2016 года российский рубль – главная валюта на пространстве СНГ — более половины всего объема. В Таджикистане вообще более 80%. Доллар с евро используются лишь в четверти взаимных торговых расчетов стран ЕАЭС. То есть, 75% представлено национальными валютами с доминирующей ролью российского рубля.

АМЕРИКАНЦЕВ ЗВАТЬ НЕ БУДЕМ

— Вы упомянули один из проектов, в которых участвует ваш банк – газопровод. А какие еще есть?

— На повестке дня наших стран проект «Высокоскоростные магистрали». От города Урумчи на севере Китая до западных границ России. Другой проект – Северный широтный ход в Ямало-Ненецком автономном округе. Для перевозок газового конденсата, нефтепредуктов. Интересный проект БелКомУр – это Белое море, Коми, Урал. И все это не только перевозки грузов, но и освоение территорий, развитие инфраструктуры.

— Вместе с китайцами будем это делать? Они здорово продвинулись в строительстве высокоскоростных магистралей.

— Здесь интернационал был бы более полезен. И китайцы, конечно, и арабские инвесторы с удовольствием пришли бы, мне кажется, на этот проект. Наше государство принимает серьезное участие в финансировании, поэтому с точки зрения инвестиций, на мой взгляд, это очень привлекательный проект. А вот американские компании, я считаю, мы звать не должны. Надо тендеры объявлять, и они пусть в очередь встают. Потому что сейчас они уже не являются уникальными держателями технологий…

МЫ ПРОЛОЖИМ МАГИСТРАЛЬ

— Но проект ВСМ тянется еще с советских времен. В 90-е много о нем говорили, кучу деньги освоили. Результат — три короткие ветки. Те же китайцы всего лет 20 назад начали, а теперь вся страна в скоростных рельсах. Составы мчатся свыше 300 км в час — в полтора раза быстрее нашего Сапсана… Почему же у нас все не так?

— Помните, как у Эдуарда Успенского, царство ему небесное: деньги у нас есть, у нас ума не хватает. Может, излишне увлеклись сверхдоходами от углеводородов. Тогда время еще не подошло, а сейчас подошло.

— Готовы ли? Такие проекты ведь не дешевы… Если хотим от Китая провести, у нас бюджета не хватит на все это.

— А не надо своих бюджетов. Надо уметь приглашать партнеров, привлекать их. Концессии создавать. В мире избыточная денежная масса, она нависла над многими странами, а тут мы — гигантский рынок, куда можно выгодно вложиться. Железная дорога — это же не только рельсы-шпалы, это и развитие территорий, и толчок смежным отраслям. Металл, уголь, машиностроение, обработка, энергетика — занятость населения, мобильность. Это вся страна сейчас поднимется только за счет того, что начнут реализовываться высокоскоростные и другие железнодорожные проекты.

— На чем конкретно поднимется?

— Ну вот возьмите Республику Тыва — там нет ни одного километра железной дороги. И при этом огромное количество полезных ископаемых. А мы их не извлекаем, потому что не сможем транспортировать… Нам весь мир завидует – у нас огромное количество полезных ископаемых, которые мы пока еще не взяли из-под земли. А крайне важно это сделать. Так что я нашим потенциальным инвесторам говорю – мы открыты к сотрудничеству.

— А еще и на транзите можно будет заработать: у нас география выгодная — между Китаем и Европой.

— Это тоже часть нашего взаимодействия. И здесь мы тоже можем отойти от доллара и вести расчеты в рублях и юанях — на сумму до 200 млрд. долларов в год. Но не только транзит. Китай активно участвует в концессионных сделках по разработке месторождений. По нашей информации, он вложил до 15 млрд. долларов в создании технопарков на территории Республики Беларусь. Проявляет завидную активность по всем направлениям. Крупнейшая мировая экономика — взаимодействие необходимо.

— Вы же банкир — имеете в виду, наверное, сотрудничество не столько инженерное, сколько финансовое. Рубль с юанем одолеют доллар?

— Пока хорошо хотя бы не одолеть, а оборону выстроить. Независимость от экономических угроз США значительно подкрепилась бы открытием, например, китайского финансового рынка для российских заёмщиков, созданием совместных российско-китайских банков и институтов развития. Пока этому препятствует инерция долларовых взаиморасчетов. Объем операций в национальных валютах остается недостаточным для формирования устойчивого рынка. При этом со стороны центробанков двух стран созданы необходимые условия для открытия счетов в национальных валютах. Если, скажем, продажу российской нефти, поставляемой в Китай, перевести на рубли, а импорт китайской продукции на юани, то мы бы получили серьезный импульс для перехода во взаимной торговле на национальные валюты. Ясно, что от доллара надо бежать!

Цифра

ВЗГЛЯД ИЗВНЕ

На Западе догадались: у Путина есть план

В июле российский Центробанк значительно увеличил запасы золота, выйдя на 5-е место в мире, отмечает немецкая газета Die Welt. По данным МВФ, прирост с ноября прошлого года составил 26,1 тонны. Вероятно, Владимир Путин не рассчитывает на скорую нормализацию отношений с Западом, делает вывод автор материала:

«Закупки золота интересны еще и тем, что в последнее время русские продали большую часть своих американских гос­облигаций. Это дает основания предполагать, что Путин намеревается отказаться от доллара, чтобы защитить российскую экономику от новых санкций».

С 2008 года золота в казне прибавилось с 457 до 1944 тонн. Давая лишь 2% мирового ВВП, Россия владеет 17% мировых резервов этого металла. Ради осуществления своего стратегического плана, пишет газета, Путин мирится даже с экономическими потерями. В августе цена за тройскую унцию золота упала ниже $1200. Только в этом году благородный металл подешевел по отношению к доллару на 9%.

По мнению Стива Ханке, специалиста в области финансов, золото — идеальное средство обезопасить собственную валюту. Оно «не выпускается каким-то определенным государством и поэтому не таит в себе политических угроз».

На днях наш ЦБ объявил, что пока не собирается покупать доллары. Рубль в последнее время опустился на самый низкий уровень за два с половиной года, и дальнейшие закупки поставили бы его в еще большую зависимость.

«Котировки рубля слишком занижены», — считает аналитик Крис Уэйфер. Это следствие американских санкций.

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