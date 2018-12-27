Председатель Гостаможни: На имена умерших присылаются дорогие телефоны из-за рубежа — 1news.az

На имена умерших присылаются из-за рубежа дорогие телефоны стоимостью более 1000 долларов.

Об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев, сообщает Report.az.

По его словам, по этим фактам ведется расследование, возбуждены уголовные дела. «Сегодня наша проблема в том, что из-за одних страдают другие. В обществе есть лица, которые злоупотребляют предусмотренными в законодательстве льготами. Это риск для нас», — сказал он.

С.Мехтиев также сказал, что компания Camex, занимающаяся импортом товаров в страну, привлечена к уголовной ответственности, в отношении четырех таможенников возбуждены уголовные дела.

«Международные компании также играют в игры. Электронная коммерция — это цивилизованная торговля, и именно так ее надо вести. Это не означает, что следует уклоняться от уплаты пошлин. Это и есть наша проблема. В целях предотвращения этого все услуги сосредоточены в аэропорту. Если раньше собирали налог в 1-2 тысячи манатов, сегодня это 20-30 тысяч манатов в день. Таким образом, мы увеличили сбор налогов в 30 раз», — сказал он.

По словам председателя ГТК, на рынок Азербайджана все еще ввозятся контрабандные товары.

«Это теневая экономика. Сегодня магазины по продаже мобильных телефонов пишут благодарственные письма комитету. Потому что ввоз контрафактных товаров посредством электронной торговли и почтой предотвращен. Если есть закон, ему надо следовать. Каждый может купить товар на 1 000 долларов. Если вы покупаете товар на 1 001 доллар, вам придется заплатить налоги», — сказал он.

А.А.

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