Председатель диаспоры: Уходящий год был успешным в плане развития азербайджано-украинских отношений — Новостной отдел report.az

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Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Это был год, очень богатый на важные политические события в Азербайджане и в Украине.

Как сообщает Report, об этом в своей статье по итогам уходящего года написал председатель Объединённой диаспоры азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов.

Он отметил, что одним из таких важных для жизни страны событий были прошедшие в апреле 2018 года выборы президента Азербайджана, на которых с огромным преимуществом победу одержал Ильхам Алиев.

«То было центральное событие года для Азербайджана, определившее вектор его развития. Получив колоссальный вотум доверия от населения страны, Ильхам Алиев начал проводить серьезные структурные изменения в правительстве страны», — говорится в статье.

Он указывает, что за прошедший год у нас появился новый премьер-министр, обновился Кабинет министров, появились новые структуры, происходило дальнейшее совершенствование деятельности исполнительной вертикали, у Баку появился новый глава Исполнительной власти. Курс на омоложение власти, выдача огромного кредита доверия ряду новых министров — это все смело можно назвать реформами с расчетом на далекую перспективу: «Я глубоко убежден, что новые министры, главы Госкомитетов оправдают высокое доверие со стороны президента Азербайджана. При этом, уходящий год был весьма успешным и с экономической точки зрения».

Так, в отчете «Глобальная конкурентоспособность» Давосского экономического форума Азербайджан занял 35-е место. Кроме того, Азербайджан входит в число 29 стран, которым удалось добиться снижения уровня бедности до 5-процентного показателя. При этом, стратегические валютные резервы страны составляют 44 миллиарда долларов, что в 27 раз больше, чем 15 лет назад. Наконец, в отчете Всемирного банка «Doing Business2019» наша страна входит в первую десятку реформаторов в Европе и Центральной Азии и занимает 25-е место среди 190 стран мира.

Кроме того, автор отмечает, что Азербайджан реализует несколько транспортных проектов, среди которых Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия-Турция-Черное море, Таджикистан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Черное море, Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Черное море, проект Север-Юг. И от всех этих транспортных коридоров Армения осталась в стороне. В итоге, экономика Азербайджана уже в четыре раза превышает армянскую экономику, стратегические валютные резервы Азербайджана в 20 раз превышают аналогичные показатели в Армении, а количество населения — в 3,3 раза больше.

«Показательно и то, что из четырех границ Армении — две полностью закрыты, а у двух других ограничены возможности. Плюс, как признают армянские политики, только по официальным данным уровень бедности в этой стране доходит до 32-34%, и это еще даже не отражает действительность, а на самом деле он колеблется в районе 70% и даже больше. И никакая смена власти, горделиво именуемая «бархатной революцией» не способна изменить ситуацию в РА», — отмечает он.

По его мнению, единственный выход из того тупика, в который она сама себя загнала — реальные шаги на пути справедливого урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта: «И в этой связи отмечу, что на пленарном заседании 12 декабря, Европарламент (ЕП) подавляющим большинством голосов (за — 401, против — 173) принял резолюцию «Об общей политике ЕС в области внешней политики и безопасности». В этом документе в очередной раз констатируется, что конфликты на территории стран «Восточного партнерства» (ВП), включая Азербайджан, должны решаться только на основе международно-правовых норм и принципов суверенитета, независимости, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ».

Х.Джавадов подчеркнул, что данный документ — очередной успех азербайджанской дипломатии.

«Да, пока не дошло дело до санкций в отношении руководства Армении за отказ выполнять 4 резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН, в которых содержится четкое требование о выводе всех армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий Азербайджана, но официальный Баку обзавелся всей необходимой международной поддержкой для того, чтобы в случае отказа армянской стороны приступить к практическим шагам к мирному урегулированию конфликта, начать операцию по принуждению агрессора к миру. Благо мощи и силы азербайджанской армии для этого хватает.

Одним словом, от 2019 года можно ждать дальнейшего экономического развития Азербайджана, укрепления его обороноспособности, увеличения его веса на международной арене, что в итоге должно привести к урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. И проживающие в самых разных странах мира азербайджанцы верят в то, что все эти планы и прогнозы будут успешно реализованы.

Кроме того, проживающие в Украине азербайджанцы надеются на то, что грядущий год станет для нашей второй Родины успешным и прорывным. В этом, 2018 году, тут произошло немало знаковых событий, в числе которых отмечу усиление украинской армии. Успешным был уходящий год в плане развития азербайджано-украинских отношений, Азербайджан и Украина выступали с единой позицией в различных международных организациях, официальный Баку и Киев признают территориальную целостность наших государств.

Грядущий год для Украины будет еще более насыщенным. Тут состоятся президентские выборы, от исхода которых будет зависеть будущее страны. Проживающие в Украине азербайджанцы с каждым годом играют все более активную роль в общественно-политической жизни этой страны, способствуют сближению позиций между государствами. Все мы надеемся, что в 2019 году мир придет в дома украинцев, что экономика Украины начнет развиваться еще более быстрыми темпами. Именно этого, мира и процветания, я желаю Азербайджану и Украине. Верю, что для этого у наших стран есть все возможности».

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