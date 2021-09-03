Правовой режим Дія City: комментируют представители стартап-экосистемы

Совсем недавно Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине» № 1667- ІХ, вводящий правовой режим Дія City и определяющий ключевые принципы его функционирования.

По прогнозам ожидаемых последствий принятия Закона ожидается увеличение числа рабочих мест в отрасли с 200 000 до 450 000, а также повышение уровня конкурентоспособности цифровой экономики Украины.

Закон предусматривает прозрачный декларативный принцип при принятии решения о получении статуса резидента Дія City, что обеспечивает отсутствие коррупционных рисков; сбалансированность полномочий регуляторного органа (Минцифры), а также вводит возможность выбирать различные формы привлечения IT специалистов (в форме классических трудовых договоров, гражданско-правовых договоров, в число которых предлагается включить «гиг-контракты», а также предоставление права заключать «трудовой контракт», который является особой формой трудового договора).

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Интересно, что в процессе доработки базовый законопроект №4303 получил более 300 правок от народных депутатов и отрасли. Более 70% из них были приняты. В процессе подготовки ко второму чтению редакции документа были учтены еще 172 правки.

В частности, для стартапов важными будут нормы о введении элементов системы общего (английского) права, обеспечивающие гибкие инструменты привлечения финансирования резидентами Дія City.

Что означает принятие Закона?

Добровольное резидентство в Дія City для юридических лиц, отвечающих специальным требованиям;

Специальные условия налогообложения, которые будут применяться к компаниям — резидентам;

Введение новой формы сотрудничества между компаниями и специалистами — «гиг-контракты»;

Дополнительные механизмы защиты прав интеллектуальной собственности и инвестиций участников Дія City;

Неограниченный срок правового режима Дія City;

Государственные гарантии неухудшения законодательного регулирования для инвесторов на время действия правового режима;

Внедрение механизма, который позволит упростить доступ инновационных проектов к венчурному капиталу — договор опциона;

Гарантии защиты субъектов хозяйствования в сфере IТ от противоправных действий со стороны правоохранительных органов.

Юристы, в свою очередь, комментируют Закон со своей профессиональной точки зрения.

Виталий Оджиковский

советник Sayenko Kharenko

Виталий Оджиковский

советник Sayenko Kharenko

«В целом можно говорить о том, что вступление в силу Закона о специальном правовом режиме Дія City (Закон Украины «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине») стало первым шагом в направлении создания более стабильной среды для функционирования ІТ бизнеса в Украине.

В частности, хотелось бы выделить такие положительные моменты, заложенные в Законе:

• небольшие компании (деятельность до 2 лет и доход до 7 млн гривен), собственно и являющиеся теми «стартапами», которые государство хочет поддерживать, могут получить статус резидента Дія City по упрощенной процедуре без требований относительно минимального уровня вознаграждения ІТ-специалистов или их минимального количества в компании, без требований представления аудиторского заключения после первых месяцев работы в Дія City, как это предусмотрено по общим правилам для других компаний;

• установленные законом критерии для вступления небольших компаний объективно определены в законе, без субъективной оценки деятельности таких компаний, анализа их бизнес-планов, о которых шла речь в более ранних редакциях законопроекта;

• административные процедуры, касающиеся работы Дія City (процесс и основания приобретения и утраты статуса резидента режима, обжалование решений уполномоченного органа, взаимодействия компаний с таким органом), преимущественно были детализированы непосредственно на уровне закона, то есть без отсылок к подзаконным актам или многочисленным решениям других органов, которые могли бы ограничивать или расширять предоставленные Законом права».

Назар Чернявский

партнер Sayenko Kharenko

Назар Чернявский

партнер Sayenko Kharenko

«Вместе с тем, до принятия закона, устанавливающего особенности налогообложения резидентов Дія City, который должен стать «финансовым ядром» этой концепции и находится сейчас в парламенте на доработке ко второму чтению, данный Закон можно рассматривать только как рамочный, а потому и полноценно анализировать все его преимущества или недостатки еще рано»

Артем Афян

управляющий партнер АО Juscutum

Артем Афян

управляющий партнер АО Juscutum

«Сейчас мне сложно говорить о недостатках, но я вижу достаточно хорошую возможность создать в Украине центр тяжести стартапов и продуктовых компаний. Если до этого Украина даже не рассматривалась как страна для инкорпорации любого глобального проекта, то с Дія City ситуация может измениться. Я говорю так уверенно, потому что Латвия уже сделала похожий проект. Украина не является единственной страной, которая создает подобную зону. Хорошо, что мы не выпадаем из тренда. Главное, чтобы на этапе реализации и подзаконных актов все было должным образом сделано»

Никита Полатайко

глава IT-практики AEQUO

Никита Полатайко

глава IT-практики AEQUO

«Стартапы смогут привлечь финансирование по типовым для венчурной индустрии инструментам без затрат на создание и поддержание иностранной компании. К концу второго года резидентства стартапа в Дія City к нему выдвигается только одно требование — если есть доход, то 90% процентов этого дохода должна приносить цифровая экономика (IТ, IТ-образование, робототехника и т.д.).

Стартапы, как и другие компании, смогут нести более низкие затраты на специалистов, отражая в договорах с ними реальные договоренности и предложив им опционы. И это все в Украине с украинскими ООО.

Надеемся на принятие налогового Законопроекта и надлежащее внедрение этой инициативы».

Стартапы, будучи представителями «целевой аудитории» специального режима Дія City, также активно комментируют текст Закона.

Денис Майоров

CEO стартапа Magbulb, победитель Грантовой программы от Украинского фонда стартапов

Денис Майоров

CEO стартапа Magbulb, победитель Грантовой программы от Украинского фонда стартапов

«IT-сфера в Украине — одна из самых динамичных и перспективных.

В частности, что касается преимуществ Закона, я считаю, что он уместен, почему бы и нет. Потому собственно интеграция Дія City — это и о содействии росту до 10% IТ индустрии в ВВП Украины.

IT-компании получат специальную модель налогообложения, гибкие условия трудоустройства и отдельный порядок взаимодействия с государственными контролирующими органами.

Что касается недостатков, то считаю, что новый закон должен пройти валидацию стартапами, IТ компаниями и т.д., для того, чтобы можно было выявить недостатки и в процессе пофиксить их, оптимизировать работу и обновлять систему.

Рад, что Украина развивается, появляются новые стартапы, технологические решения и в целом наблюдается рост во всех сферах деятельности»

Егор Валовски

СЕО стартапа Fintellect

Егор Валовски

СЕО стартапа Fintellect

«В целом Дія City — положительная инициатива для продуктовых стартапов. Она дает возможность подтолкнуть продуктовую индустрию к развитию, которое мы видели в других специальных экономических зонах в мире.

Инструмент опционов в Дія City — это сильный шаг вперед. Сейчас многие компании открывают эстонский IР в том числе и из-за желания распределить option pool. Будет очень хорошо, если украинское право позволит оставаться в родной юрисдикции.

Преимущества Закона в том, что формируется благоприятное правовое поле для продуктовых стартапов. Недостатки — в том, что он не работает в вакууме, и при отсутствии полной переаттестации судебной системы это может быть воспринято скептически и люди разочаруются в изначально верной инициативе. Именно система защиты интеллектуальной собственности и верховенство права позволило Эстонии в свое время стать юрисдикцией, где инкорпорируется много стартапов.

Проблемы могут возникнуть со средней зарплатой, ведь если в компании много работников в поддержке — средняя планка может быть ниже 1200 евро»

Противоположными мнениями делятся Богдан Диордица, СЕО стартапа Sugarrr, и СЕО стартапа Delight Леонид Скрипка.

Богдан Диордица

СЕО стартапа Sugarrr, который получил грант от Украинского фонда стартапов в размере $ 25 тыс.

Богдан Диордица

СЕО стартапа Sugarrr, который получил грант от Украинского фонда стартапов в размере $ 25 тыс.

«С самим принятием Закона для нас не меняется ничего. Мы просто, как и раньше, будем наблюдать за развитием Дія City. Возможно, будем общаться с первыми резидентами, чтобы узнать больше. Но глобально — ничего не изменится.

Преимущества, из-за которых, по моему мнению, вообще существует внимание к этому законопроекту, все еще не досконально прописаны либо не объяснены стейкхолдерам. Ведь до сих пор непонятно, где же англо-саксонское право и где же гарантии, что не будет «маски-шоу».

Для стартапов в Дія City, я считаю, все еще высокий порог входа. Кроме того, сама система, к сожалению, все еще выглядит сложной. А сложные системы всегда влекут за собой дыры и возможности для махинаций»

Леонид Скрипка

СЕО Стартапа Delight

Леонид Скрипка

СЕО Стартапа Delight

«Для нас ничего не меняется, поскольку Дія City напоминает больше сборник выдержек из различных законов, в который добавили новомодные слова и просто продублировали существующее под оберткой нового соуса»

Александр Борняков

Заместитель министра цифровой трансформации

Александр Борняков

Заместитель министра цифровой трансформации

«Подписание Президентом базового закона «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине» № 1667-ІХ безусловно свидетельствует о большой вере в проект спецрежима Дія City, как со стороны законодателей и инициаторов, так и со стороны представителей бизнеса. Впереди теперь еще много работы.

Поставив перед собой непростую задачу создать такие перспективы для развития IТ-отрасли в Украине, которые бы соответствовали требованиям бизнеса и возможностям государства, мы разрабатывали и совершенствовали законопроекты в постоянных консультациях с теми, кому по этим законам дальше работать.

Наша большая цель — создать самый мощный IТ-хаб в Центральной и Восточной Европе. За этим понятием стоит прозрачность, стабильность, привлекательное налогообложение, инновационный подход к условиям трудоустройства, гарантии защиты интеллектуальной собственности и еще много инструментов, которые позволят IТ-компаниям развиваться и привлекать инвестиции.

Мы стремимся создать такие условия, чтобы и крупные компании, и стартапы чувствовали себя комфортно и видели перспективы для развития у себя дома — в Украине. Важно, что государство заинтересовано в развитии индустрии и задействует различные подходы в реализации поставленных целей. Например, созданный по инициативе Кабинета Министров Украины Украинский фонд стартапов на сегодня является крупнейшим ангельским инвестором в Украине, где стартап фактически может получить от государства 85 тыс. долларов на развитие. Соответственно, в Дія City мы тоже разработали особые условия для стартапов. В Украине заработают распространены мировые практики. Мы сделаем так, чтобы здесь функционировало много конструкций, которые являются стандартом венчурного инвестирования в мире.

Дія City — результат изучения лучших мировых практик и длительной работы вместе с широким кругом профильных экспертов, что создает стабильные прозрачные «правила игры» для IТ-отрасли»

Благодарны за помощь в подготовке материала команде Украинского фонда стартапов (Игорю Маркевичу, Эвелине Комарницкой, Яне Паладиевой)



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