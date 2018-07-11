Правовой комитет установил срок подачи поправок к проектам об отмене депутатской неприкосновенности

Поправки можно будет подать до 31 августа, предложения будут рассматривать в комитетах до 19 сентября, а правовой комитет — до 5 октября



Заседание комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия. Архивное фото.

Верховная Рада

Комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия выступил за то, чтобы поправки к законопроектам об ограничении депутатской неприкосновенности подавали до 31 августа. Такое решение приняли на заседании в среду, передают «Українські новини».

Также комитет рекомендует установить срок обработки предложений к законопроектам профильными комитетами до 19 сентября, а правовым комитетом — до 5 октября. Рассматривать в зале предлагают не раньше чем через 7 дней после представления депутатам выводов комитетов.

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Напомним, Верховная Рада осенью 2017 года сделала первый шаг навстречу изменению Конституции об ограничении депутатской неприкосновенности. Депутатский и президентский законопроекты были направлены в КСУ более чем 300 голосами народных избранников.

Документы отличаются только тем, что, согласно президентскому, изменения вступят в силу с начала 2020 года.

Недавно КСУ признал депутатский и президентский проекты изменений конституционными.





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