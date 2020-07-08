Правоохранители Украины провели водолазный тренинг. Новости политики

В Украине прошли масштабные водолазные сборы представителей силовых структур

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы, передает «ДС».

«Водолазный мультиструктурний тренинг под эгидой Антитеррористического центра СБУ с применением специальных плавсредств и военной авиации является одним из масштабных и насыщенных по программе и количеству участников».

В течение двух недель представители Государственной пограничной службы, ВМС, Сил специальных операций Вооруженных Сил, Управления государственной охраны Украины, Национальной гвардии, а также спецподразделения «КОРД» и водной полиции отрабатывали специальные упражнения водолазной подготовки.

Кроме общей комплексной программы совместных мер, у каждого подразделения был еще и отдельный план действий. Специалисты Морской охраны и мобильного пограничного отряда «Дозор» изучали особенности строения затонувшего судна, использовавшегося как тренажер, на предмет возможного устройства тайников.

Отдельным упражнением было поднятие затонувших объектов с помощью специальных систем аварийного подъема и подъема крупных предметов от 100 до 2000 кг, полученных спецподразделением в рамках оказания международной технической помощи по Программе EXBS от Государственного Департамента США.

Впервые пограничники отработали десантирование подразделения с вертолета, когда сначала на воду выбрасывается лодка, а затем в без парашютов и сами бойцы. А также спуск на лодку в открытом море с помощью специального спускового устройства СУР.

Отмечается, что насыщенной программой тренингов было предусмотрено и занятия по огневой подготовке, упражнения по тактической медицине и физическая подготовка.

Как сообщала «ДС», в Черное море вошли четыре корабля противоминной группы НАТО SNMCMG2, которые, вероятно, примут участие в ежегодных международных учениях Sea Breeze — 2020.

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