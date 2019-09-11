Правоохранители нагрянули с обысками в Укргаздобычу: фото. ТЭК, Экономика

Правоохранительные органы пришли с обысками в аппарат управления Укргаздобычи (УГД) ее полтавского филиала Полтавагаздобыча, говорится в сообщении УГД.

«По состоянию на утро 11 сентября 2019 в аппарате управления Укргаздобычи и ГПУ Полтавагаздобыча проводились обыски органами Генеральной прокуратуры Украины, Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины», — сообщает пресс-служба компании.

Обыски проходили в рамках уголовного производства по завладению должностными лицами частной компании 15 млн грн на утилизации опасных отходов бурения, уточняет пресс-служба ГБР. Схема, по версии следствия, работала с 2017 по 2019 годы при бездействии сотрудников Госэкоинспекции.

Правоохранители зафиксировали, что отходы не утилизировали. Вместо этого их хоронили на обычном полигоне твердых бытовых отходов, что нарушает нормы природоохранного законодательства и загрязняет земли.

Исследования показали, что упомянутые отходы относятся к категории чрезвычайно опасных и требующих специальной процедуры захоронения.

Во время обысков изъяты документы и электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.

Производство открыто по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Организатору схемы — представителю компании — предъявлено подозрение. Другим фигурантам дела планируется объявить подозрения в ближайшее время, уточнили в пресс-службе СБУ.

Укргаздобыча (УГД) — крупнейший добытчик природного газа и газового конденсата в Украине. Входит в структуру группы НАК Нафтогаз Украины.

В состав УГД входит 11 филиалов: три газодобывающих предприятия, предприятие по бурению скважин, управление по переработке газа и газового конденсата (три газоперерабатывающих завода), геофизическое управление, строительное подразделение, научно-исследовательский институт,специализированную аварийно-спасательную службу «ЛИКВО», сервисное подразделение УГВ Сервис.

Компания обеспечивает почти 75% от общей добычи природного газа, 20% газового конденсата и нефти.





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