Правительство внесло Синт-Мартен в список офшоров — новости Украины, Экономика

Кабинет министров включил в перечень офшорных зон Синт-Мартен. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 29 сентября, передает народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

«К украинскому перечню оффшорных зон добавили юрисдикцию Синт-Мартена – острова в Карибском море», – говорится в сообщении.

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Синт-Мартен — самоуправляемое государственное образование со значительной автономией (status aparte) в составе Королевства Нидерландов.

В пояснительной записке к проекту говорится, что результатом принятия распоряжения будет обновление перечня оффшорных зон, повышение эффективности государственного финмониторинга в сфере противодействия отмывания доходов.

Оффшор – государство с особыми условиями ведения бизнеса для зарубежных фирм и компаний, среди них — низкие или нулевые налоги, простые правила корпоративной отчетности и управления. А также, они предоставляют возможность скрыть настоящих владельцев бизнеса.

18 февраля 2020 года Совет Европы добавил в список налоговых юрисдикций, нарушающих критерии прозрачности ведения бизнеса, Каймановы острова, Палау, Панаму и Сейшельские острова. В 2020 году Кабмин причислил Панаму к офшорам.

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Наталия Софиенко

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