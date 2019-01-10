Правительство утвердило список праздников на 2019 год. Новости политики — Деловая столица

Кабинет министров утвердил новый список праздников на 2019 год и рекомендует эти дни сделать выходными

Об этом сообщается в распоряжении правительства, передает «ДС» со ссылкой на «ФОКУС».

Правительство предлагает перенести рабочий день со вторника 30 апреля на субботу 11 мая. В результате, у жителей страны будет пять выходных подряд на Пасху — с 27 по 29 апреля, а также ко Дню труда — с 30 апреля по 1 мая.

На Новый год украинцы будут гулять четыре дня. Правительство рекомендует перенести рабочие дня понедельника 30 декабря и вторника 31 декабря — на субботу 21 и 28 декабря.

Полный список праздников в 2019 году, которые рекомендовал Кабмин:

Международный женский день — 8-10 марта;

Пасха — 27-29 апреля;

Майские праздники — 30 апреля — 1 мая;

День победы — 9 мая;

Троица — 15-17 июня;

День Конституции — 28-30 июня;

День независимости — 24-26 августа;

День защитника Украины 12-14 октября;

Рождество по западному календарю — 25 декабря;

Четыре дня на Новый год 29 декабря — 1 января.

Напомним, сегодня, 10 января, во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом проходит заседание правительства Украины.

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