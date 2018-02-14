Правительство утвердило гособоронзаказ на 2018-2020

Кабинет министров Украины на заседании 14 февраля одобрил государственный оборонный заказ на 2018-2020 годы

Depo.Власть

Сегодня 14:28

ФОТО: depo.ua

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на правительственный портал.

«Планировать государственный оборонный заказ на три года мы начали в 2017 году, и эта система уже доказала свою эффективность как для государственных заказчиков, так и для предприятий-исполнителей оборонного заказа», — прокомментировал решение правительства заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко.

Принятие правительством государственного оборонного заказа основывается на основных направлениях бюджетной политики на 2018-2020 годы.

В среднесрочной перспективе основные усилия будут направлены на обеспечение армии современными образцами вооружения и военной техники.

В 2018 году финансирование государственного оборонного заказа будет осуществляться в значительно больших объемах.

Отметим, предварительно проект государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы был рассмотрен и одобрен Советом национальной безопасности и обороны Украины.





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