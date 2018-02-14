Правительство утвердило гособоронзаказ на 2018-2020

Кабинет министров Украины на заседании 14 февраля одобрил государственный оборонный заказ на 2018-2020 годы
Depo.Власть
Сегодня 14:28
ФОТО: depo.ua
Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на правительственный портал.
«Планировать государственный оборонный заказ на три года мы начали в 2017 году, и эта система уже доказала свою эффективность как для государственных заказчиков, так и для предприятий-исполнителей оборонного заказа», — прокомментировал решение правительства заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко.
Принятие правительством государственного оборонного заказа основывается на основных направлениях бюджетной политики на 2018-2020 годы.
В среднесрочной перспективе основные усилия будут направлены на обеспечение армии современными образцами вооружения и военной техники.
В 2018 году финансирование государственного оборонного заказа будет осуществляться в значительно больших объемах.
Отметим, предварительно проект государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы был рассмотрен и одобрен Советом национальной безопасности и обороны Украины.