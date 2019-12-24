Правительство Украины объявило «внутренний дефолт» перед своими гражданами

На днях правительство Украины неожиданно прекратило выделение бюджетных платежей. На официальной странице Минфина страны появилось сообщение, что «платежи, которые были зарегистрированы в декабре, Госказначейство оплатит «после анализа их приоритетности». Причина — недовыполнение доходной части бюджета более, чем на 2 миллиарда долларов, то есть банальное отсутствие денег. Корреспондент Федерального агентства новостей в Киеве выслушал мнения украинских экспертов по этому поводу.

«По сути, это означает, что выплат из бюджета страны до конца года уже не будет, — заявил исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан. — По данным СМИ, финансовые ограничения правительства не должны коснуться так называемых «защищенных статей» бюджета — пенсий, зарплат бюджетников, социальных пособий и т. д. А вот различные проекты развития Украины (строительство, инвестиционные, инфраструктурные проекты) «поставят на картотеку». То есть денег под них либо совсем не дадут, либо будут делить их в «ручном режиме».

И это при том, отмечают экономисты, что уже несколько месяцев подряд расходная часть бюджета Украины и так недовыполняется — отдельные статьи профинансированы всего на 20-30%. По сути, это наглядная иллюстрация «экономических успехов» Украины, в последние годы сделавшей множество шагов для сокращения своих доходов и повышения задолженности перед кредиторами.

«Нынешний бюджетный дефицит Украины — это просто позор наших властей, — считает экономический аналитик Всеволод Степанюк. — Главная причина его возникновения, на мой взгляд — это гениальное «антируководство» финансами страны «командой соросят». Многие персоны, которые сегодня занимают ключевые экономические посты в нашем государстве, элементарно некомпетентны. Они уверены, что «рынок сам все расставит по местам». Но на деле рынок в отсталой стране «расставит» все таким образом, что все деньги из нее просто убегут. Никто не будет вкладывать средства в украинскую экономику, если правительство и дальше не будет прикладывать для этого никаких усилий. И нынешний шаг властей — это очень плохой знак для бизнеса».

По мнению Степанюка, Кабмин Украины явно превысил свои полномочия, когда распорядился не выделять средства по целому ряду ключевых статей. Ведь по закону он должен согласовывать такие шаги с парламентом.

«Несмотря на все разговоры о некоем «экономическом росте», экономика Украины тяжело больна, и эта болезнь продолжает прогрессировать, — констатирует Степанюк. — Например, сегодня продолжают в геометрической прогрессии расти долги по зарплате перед украинскими шахтерами, а ведь это десятки тысяч людей, которые сегодня находятся, по сути, в отчаянном положении. Похожая ситуация и во многих других отраслях украинской экономики – промышленности, экспорте и т. д.»

Одна из причин нынешнего бедственного положения украинского бюджета — провальная валютно-финансовая политика властей, считают аналитики. Сегодня Минфин Украины заимствует у инвесторов в рамках выпуска ОВГЗ (государственные краткосрочные казначейские облигации. — Прим. ФАН) более двух миллиардов гривен ежедневно.

«Это совершенно ненормальная практика, по сути, нынешнее правительство постоянно «живет в долг», увеличивая финансовую пирамиду, которая в обозримом будущем рухнет. При этом на начало декабря план по доходной части бюджета не выполнен примерно на 52 миллиарда гривен (более 2 млрд долларов — Прим. ФАН). То есть бюджет нашей страны за год недополучил совершенно гигантскую сумму, это более 6 процентов от общего объема бюджета! — поражается Степанюк. — Причем до сих пор совершенно не ясно: нынешняя остановка госвыплат — это будет государственный долг, или это просто «кидок» со стороны властей? Ведь это неоплаченные расчеты по важнейшим строительным работам, тендерам и т. д.»

По мнению Степанюка, нынешние действия правительства вносят огромное напряжение в экономику страны. Вследствие чего крупный бизнес будет опасаться начинать новые проекты, не брать госзаказы, либо вовсе стараться выводить деньги за границу.

«Сегодня стало окончательно понятно, что термин «экономическая политика» многим членам Кабмина не знаком от слова «совсем». Равно как и то, что такое «экономические законы». Теперь тысячи услуг частных компаний, оказанных государству в течение года, останутся неоплаченными. То есть, государство показало себя ненадежным партнером для бизнеса. При этом только от таможенных сборов государство за год недополучило 48 миллиардов гривен! Это означает, что в таможенной сфере царит полный бардак. Такого, честно говоря, не было даже при режиме Порошенко», — считает Степанюк.

Тем самым, по мнению аналитика, кабмин Украины фактически объявил дефолт перед своими гражданами, предприятиями и местными властями.

«При таком управлении экономикой страны по-другому быть и не могло. Ну что — теперь нашим властям остается только объявить дефолт еще и по облигациям ОВГЗ, и тогда развитие нашей экономики можно начинать фактически «с нуля», — заключил Степанюк.

По словам эксперта по социальным вопросам Андрея Павловского, у «внутреннего дефолта» украинского правительства будут очень серьезные социальные последствия.

«Приостановка бюджетных выплат кабмином означает, что у властей страны сегодня остались деньги только на выплату зарплат бюджетникам и пенсий — пенсионерам. Причем и те, и другие являются просто «копеечными», людям их на нормальную жизнь и близко не хватает, — заявил Павловский. — Все остальные расходы — на окончание государственных строек, выполнение договоров с частными компаниями, расходы на развитие страны — заморожены. Мои знакомые выполнили работы по IT-обеспечению нескольких министерств на несколько миллионов гривен. Чиновники им сказали — «мы заплатим вам все деньги в конце года». Теперь выясняется, что люди, честно выполнившие свою работу для государства, фактически остались без денег. Скорее всего, они на государство больше работать не будут».

Похожая картина, по словам Павловского, наблюдается и в Министерстве обороны Украины, которое ежегодно заказывает услуги частных компаний на сотни миллионов гривен. Теперь военному ведомству нечем платить по этим счетам, что ставит под удар интересы национальной безопасности страны.

«По сути, это означает катастрофу в сфере образования, медицины, науки и многих других. Такого прецедента в нашей экономике еще не было, — говорит Павловский. — По сути, сегодня вся бюджетная сфера на Украине парализована. Объявив «внутренний технический дефолт», наше правительство нанесло тяжелейший удар как по экономике страны, так и по доверию к нему со стороны населения. Думаю, что на восстановление этого доверия уйдут годы. А ведь впереди у Украины, судя по прогнозам экономистов — еще более тяжелые времена, когда внешняя конъюнктура на наши основные товары будет очень плохой. Таким образом, нынешний внутренний дефолт может стать для наших финансовых властей «тренировкой» перед настоящим, полномасштабным финансовым дефолтом, который, похоже, уже не за горами», — резюмировал аналитик.

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