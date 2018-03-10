Правительство сделает все, чтобы не платить субсидии украинцам

В 2018 году в Украине, возможно, подорожают жилищно-коммунальные услуги. Повышение цены на газ ожидается с апреля 2018 года . Это повлечет рост цен на другие коммунальные услуги и увеличение количества субсидиантов.

Однако, по сути, денег в казне нет, поэтому дальнейшие начисления и выплаты субсидий украинцам – все более сомнительны.

По информации Национальной энциклопедии строительства ProfiDom.com.ua, портал Domik.ua узнал мнение бывшего министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексея Кучеренко – что нас ждет и что делать?

В 2018 году в Украине, возможно, подорожают жилищно-коммунальные услуги. Повышение цены на газ ожидается с апреля 2018 года . Это повлечет рост цен на другие коммунальные услуги и увеличение количества субсидиантов.

Экс-министр считает, что спрогнозировать, на сколько подорожает газ невозможно. Цифра в 62% – это необоснованные расчеты руководства НАК «Нафтогаз Украины». Такой прогноз был изложен в проекте финансового плана компании осенью 2017 года. Этот документ раскритиковали в правительстве Украины. В нем завышены расходы по заработной плате, по бонусам, по структуре, по долговым обязательствам.

Цифра 8% – это результат изменения формулы расчета стоимости газа. В министерстве экономики разработали проект постановления Кабмина, в котором изменили методику начисления стоимости газа, на выполнение постановления №187. Новая формула существует в виде проекта, и на сколько подорожает газ в Украине пока не известно. Правительство с 2016 года приняло постановление №315, которым привязало стоимость газа в Украине к импортному паритету. Теперь им необходимо принимать решение.

Но, в нынешней ситуации повышать стоимость газа — значит загонять ситуацию в глухой угол. В Украине увеличивается задолженность по оплате газа на уровне 55 млрд грн — 27 млрд грн, -это долги теплокоммунэнерго и облгазов. Существует также сумма долга в 20 млрд грн — так называемая разбалансированность газа в системе «Укртрансгаза». Это значит, что газ был потребен, но не оплачен.

В такой ситуации повышать тарифы на газ нельзя, так как задолженность по оплате газа будет увеличиваться.

На вопрос, как и на сколько возрастут тарифы на теплоснабжение для населения, при подорожании газа, Алексей Кучеренко ответил, что изменение стоимости газа, без сомнения, отразится на цене других коммунальных услуг. Стоимость газа составляет около 2/3 стоимости гигакалории. Так, при повышении тарифа на газ для теплокоммунэнерго на 60%, отопление подорожает, в среднем, на 40%.

Такой рост стоимости коммунальных услуг невозможно покрыть за счет субсидий. Это будут нереальные тарифы на ЖКУ, которые вряд ли, выдержит экономика домохозяйств.

Кроме того, подорожается и электричество. Это обусловлено объективными и субъективными причинами. В НКРЭКУ, прикрываясь сравнениями с европейскими ценами на электроэнергию, говорят часть правды. Когда говорится о цене, необходимо сказать и о структуре. В Украине уже завышена оптовая цена на электричество, но занижена часть, которая должна пойти в облэнерго. Сегодня хотят и оптовую цену держать на высоком уровне и повышать плату за распределение электроэнергии, которая пойдет в частные облэнерго.

На сегодня расчеты стоимости электричества не касаются населения, но стоимость электричества включается в цены на товары и услуги. Поэтому повышение цен на электричество коснется всех потребителей.

А требование закона «О рынке электроэнергии» состоит в том, чтобы в 2019 году цена на электроэнергию для населения не была ниже стоимости энергоресурса для промышленных потребителей. Уровень роста тарифа на электроэнергию спрогнозировать сложно.

Возможно, повышение стоимости газа и электроэнергии будет отсрочено, и новые тарифы утвердят после выборов. Обоснованность начисления субсидий необходимо проверять

Изменится ли количество субсидиантов после повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги?

Рост стоимости коммунальных услуг приведет к увеличению количества обращений украинцев за начислением государственной помощи по оплате ЖКУ. В Министерстве социальной политики Украины подсчитали, что количество субсидий возрастет в среднем на 10% – уверен бывший министр

В правительстве будут делать все, чтобы не начислять субсидии. Применять будут различные механизмы для уменьшения количества субсидиантов — верификация, проверки социальных инспекторов, прекращение начисления при наличии долгов.

Экономика Украины не сможет содержать такое количество граждан, пользующихся субсидиями. Субсидии — это ловушка и для власти и для украинцев. Решить эту проблему будет очень сложно.

Даже, без повышения стоимости энергоресурсов на субсидии, необходимо около 100 млрд грн. В государственном бюджете на 2018 год предусмотрено 71 млрд грн, из них 22 млрд грн используют на погашение долгов по субсидиям, которые возникли в 2017 году. Около 100 млрд грн — это средняя сумма, необходимая на выплаты субсидий в 2018 году.

Средства, как и раньше, будут брать с налогов. Субсидии подрывают экономику страны, экономику компаний-исполнителей коммунальных услуг, ОСМД и управляющих компаний. К примеру, пока 60% украинцев не оплачивают потребленные коммунальные услуги, экономика страны полноценно работать не может, ведь средства на субсидии берут из государственного бюджета.

Источник