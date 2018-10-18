Правительство проваливает выполнение майского указа президента

Доходы населения опять начали падать

сегодня в 20:01, просмотров: 664

Росстат и Министерство экономического развития (МЭР) выдали на-гора очередную порцию макростатистики за сентябрь и, соответственно, за три квартала 2018 года. Из всего многообразия цифр особенно интересными представляются те, которые характеризуют степень выполнения целей, что обозначены в знаменитом майском указе президента.

фото: pixabay.com

Почему? Давайте вспомним: указ этот вызвал заметный прилив оптимизма и даже эйфории в обществе. Появилась надежда, что его реализация переведет нашу жизнь в иное, гораздо более высокое качество. И вот минуло без малого полгода… Конечно, «суперуказ» Путина рассчитан не на 6 месяцев, а на 6 лет, но все-таки очень хочется увидеть хотя бы какое-то движение в указанном (простите за тавтологию) президентом направлении.

Для пущей конкретики из многих пунктов указа выберем для анализа те, которые измеряются точными цифрами. И что же мы видим в свете свежих правительственных статданных?

Указ предписывает «обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%».

Мировая экономика, если посмотреть прогнозы ведущих финансовых институтов — МВФ, Всемирного банка и ОЭСР, вырастет в этом году на 3,1–3,9%. Значит, Россия должна равняться хотя бы на четырехпроцентный рост. А вот данные МЭР: по итогам сентября рост ВВП РФ замедлился до 1,1%, в годовом выражении он составляет 1,3%. Ближайшие перспективы тоже не вдохновляют: к концу текущего года министерство обещает довести рост до 1,8%, а в следующем опять ожидает проседания до 1,3%. До требуемых 4% — как до Луны! А это значит, что, по крайней мере полтора года из шести, отмеренных указом, мы будем не обгонять остальной мир и даже не приближаться к нему, а отставать еще больше по темпам экономического развития. Соответственно, в начале третьего десятилетия XXI века России надо будет разом прыгнуть от жалкого однопроцентного роста ВВП к темпам сразу в 6–7% в год: иначе майский указ никак не выполнить. С позиций сегодняшнего дня такая перспектива смотрится как чистой воды фантастика, причем даже не научная…

Кстати, инфляция «на уровне, не превышающем 4%», — тоже под большим вопросом. Пока рост цен укладывается в обозначенные рамки: по итогам сентября инфляция составляет 3,5%. Но она от месяца к месяцу все ускоряется, и уже к концу декабря МЭР ожидает ее на уровне 4,3%, а в начале 2019-го она, по прогнозам министерства, и вовсе составит 5,5% (прежде всего «благодаря» правительственному решению о повышении НДС с 18% до 20%!). Так что и по этому едва ли не самому благополучному экономическому показателю мы движемся не в сторону выполнения майского указа, а в прямо противоположную.

То же самое касается и еще одного его пункта: «обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан». После четырех лет непрерывного падения реальных доходов населения вроде бы искомый их рост наметился: Росстат начал его фиксировать начиная с февраля этого года. И казалось бы, чего доходам не расти? Экономика после двух лет падения оправилась, инфляция в первом полугодии была низкой, пенсии подняли, зарплату бюджетникам индексировали (спасибо президентским выборам!). Однако всех этих факторов хватило на то, чтобы обеспечить рост реальных доходов лишь до середины лета. Уже в августе они просели на 0,9%, а в сентябре — на 1,5%.

Рост за предыдущие месяцы пока позволяет удерживать показатель в плюсе: за 9 месяцев реальные доходы населения выросли на 1,1%. Но, согласитесь, такой мизерный рост, да еще и с такими перепадами, трудно назвать устойчивым, как того требует указ.

Ну и, наконец, еще одна, и едва ли не самая амбициозная цель: «снижение в два раза уровня бедности». Когда указ писался, в стране насчитывалось примерно 20 млн бедных (или 13,6% населения) — тех, чьи доходы ниже черты прожиточного минимума. Правительство еще в мае сравняло минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с прожиточным минимумом, но помогло это не сильно. Сентябрьская статистика относит к бедным 13,2%. Разница с маем, как видим, в доли процента — в пределах статистической погрешности: какие уж там «в два раза»!

В общем, первые итоги выполнения майского указа президента лучше всего описываются термином «зияющие высоты», введенным в оборот советским писателем-диссидентом Александром Зиновьевым. «Высоты» в данном случае — это те перспективы, что обозначил указ: жизнь в передовой стране с динамичным экономическим развитием, растущим благосостоянием населения и почти полностью изжитой бедностью. А «зияет» при этом та реальность, которую пока нам обеспечивает правительство: топтание экономики на месте, все большее отставание от передовых стран, нескончаемое падение доходов населения и массовая нищета. Ужиться эти два термина могут только в заголовке сатирического романа. Но никак не в реальной жизни.





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