Правительство полностью профинансировало выплаты пострадавшим евромайдановцам. Новости политики — Деловая столица

Премьер-министр Владимир Гройсман сегодня, 14 декабря, встретился с участниками Евромайдана

Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook, передает «ДС».

«Встретился с участниками революции Достоинства. Такие собрания стали традиционными и результативными. Правительство обеспечило полное финансирование всех запланированных выплат пострадавшим и семьям погибших. Минсоцполитики, Минобразования и Минздрава также активно приобщаются к поддержке и помощи», — написал он.

Кроме того, он добавил, что на данный момент идет обсуждение программы ветеранского бизнеса — от фермерства до IT-стартапов.

«Представил нового министра — по делам ветеранов. Надеюсь, сотрудничество нового Министерства с ветеранскими организациями будет плодотворным», — добавил он.

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