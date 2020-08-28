Правительство не рассматривает возможность нового локдауна в случае второй волны коронавируса

28.08.2020, 11:58

Правительство не планирует второй раз закрывать страну на жесткий карантин, а в случае новой волны коронавирусной инфекции будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию вспышек болезни.

Об этом сообщила пресс- служба ЕБА со ссылкой на слова премьер-министра страны Дениса Шмыгаля во время встречи с участниками Европейской Бизнес Ассоциации.

Сейчас, по словам Шмыгаля, правительство работает над восстановлением экономической активности страны, над наработкой стратегии развития до 2030 года и над выполнением Программы стимулирования экономики и Плана действий правительства.

«Премьер-министр выразил свою поддержку решению поднять минимальную зарплату до 5000 гривен и сообщил, что власть имеет планы и в дальнейшем повышать уровень минимальной заработной платы до 6000 грн и 6500 грн в 2021 году. Вместе с тем бизнес считает такой шаг замаскированным увеличением налогообложения и надеется, что необоснованные решения не будут иметь места в будущем», — добавили в ЕБА.

Также Шмыгаль пояснил, какие именно категории иностранцев смогут въехать в Украину несмотря на запрет, который приняли накануне.

«Относительно запрета въезда иностранных граждан, господин Шмыгаль заверил, что отдельные категории иностранных граждан все же будут иметь возможность прибыть в Украину, а именно IT-специалисты, технические специалисты- наладчики пускового оборудования, иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине, явля.тся членами международных и гуманитарных миссий, членами экипажей. Полный перечень исключений будет опубликован на сайте Кабинета Министров в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Кабинет министров ожидает падения ВВП Украины по итогам второго квартала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019- го на 14%. Существующая динамика приведет к снижению реального ВВП в 2020 году на 4,8% при номинальном ВВП на уровне 3,985 трлн грн.

При этом дефицит бюджета не превысит заложенные в законе о бюджете 7,5% ВВП по итогам года.

Украинская экономика по итогам текущего года сократится на 6%, но к следующему году ожидается рост на уровне 4%. Такие данные указаны в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ за июль.

В Нацбанке уверены, что худший период для экономики миновал. Смягчение карантина способствует оживлению деловой активности. Достаточно мягкая монетарная и фискальная политика поддержат экономический рост в последующие годы. Об этом сообщает ZN.UA.

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