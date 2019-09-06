Правила Интернет-торговли должны быть общими

06.09.19

Правила Интернет-торговли должны быть общими





Новые возможности и эволюционные вызовы для мировой торговли, связанные с продолжающимся переходом все большего объема В2В и В2С сделок в цифровую среду, ключевые тенденции цифровой трансформации экономической и социальной жизни общества, а также необходимые меры для создания благоприятных условий участия российских производителей в глобальной цифровой экономике обсудили 5 сентября на Восточном экономическом форуме в ходе панельной сессии «Цифровая трансформация международной торговли: электронная коммерция и не только».



Член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина в выступлении отметила важность формирования эффективного государственного регулирования в цифровой торговле. Она обратила особое внимание на необходимость обеспечения пропорциональности регулирующего воздействия государственных мер, их сбалансированной направленности на стимулирование создания на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) современного бизнеса, работающего в цифровой среде, включения в электронную торговлю традиционных секторов экономики, защиту прав потребителей и их персональных данных.



По мнения министра ЕЭК, Союз сталкивается с рядом регуляторных вызовов в связи с трансформацией экономических отношений, когда цифровая торговля пришла практически в каждый дом и офис. Это и неоднозначность уплаты НДС при совершении трансграничных цифровых торговых операций в В2С сегменте, вопросы обеспечения безопасности продукции, приобретаемой по электронным каналам торговли и доставляемой в почтовых отправлениях.



«Международные и национальные правила торговли, которые десятилетиями писались для регулирования традиционных каналов товарооборота, сегодня оказываются неэффективными и недостаточными для регулирования цифровой торговли. И нам крайне важно обеспечить, чтобы новое регулирование, которое будет вводиться, было, с одной стороны, эффективным, а с другой – не стало бы избыточно ограничивающим предпринимателей, чтобы не создать в нашей юрисдикции худшие условия для развития бизнеса по сравнению с другими странами», – сказала Вероника Никишина.



Согласно статистике ЮНКТАД, большая часть стран – 79% уже имеет законодательство в области проведения Интернет-операций, 52% стран разработали законодательство в области защиты прав потребителей, а 58% – в области защиты персональных данных, 72% стран приняли законодательство в области борьбы с киберпреступлениями.



По словам министра ЕЭК, странам ЕАЭС необходимо быть активными игроками в сфере разработки международного стандарта в электронной коммерции. Площадкой для такой работы может стать ВТО, которая должна максимально быстро подготовить пакет правил регулирования Интернет-торговли с терминологией и ключевыми моментами, как это сделано в традиционной торговле, что многие годы служит базисом для международной торговли. «Пока у нас таких международных стандартов нет, мы пытаемся решить эту задачу, заполняя правовой вакуум в нашей торговле с основными партнерами Союза через соответствующие разделы заключаемых соглашений о свободной торговле и торгово-экономическом сотрудничестве», – сказала Вероника Никишина.



В сессии также приняли участие Заместитель Председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов, статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов, генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов, генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев и другие.



Евразийская экономическая комиссия

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