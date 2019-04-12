Правила электронной коммерции ужесточаются — Литовский курьер

Фото из открытых источников

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Европейские потребители в настоящее время живут в эпоху цифровых технологий. За последнее десятилетие Интернет коренным образом изменил среду общения, где потребители взаимодействуют с бизнесом и друг с другом.

Однако электронная коммерция сопряжена с определенным риском: социальные сети и СМИ пестрят историями разочарованных покупателей, рассказывающих о необоснованном росте цен или неоправдавшихся рекомендациях.

Комитет Европарламента по защите внутреннего рынка и потребителей одобрил правила, предназначенные для защиты потребителей в сфере электронной торговли. Это охватывает подачу информации в ходе поиска, обзора товаров и обеспечение аутентичности оценки. Предпринимателям запрещено в рекламных целях сначала представлять те товары, за рекламу которых им прямо или косвенно заплатили, но клиенту эту информацию не показывают. Кроме того, хотят запретить такую практику, когда товары, которые выглядят одинаково, в разных странах отличаются составом.

Свод правил подкреплен штрафами – за международные нарушения (когда нарушаются законы потребителей как минимум трех стран ЕС или страдают как минимум две страны, не считая страны, из которой ведется продажа) штраф составляет 10 млн евро, или как минимум 4% от годового оборота торговца за последний финансовый год в конкретной стране. Выбирают ту сумму, которая будет больше.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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