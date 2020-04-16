«ПОЗИТРОНИКА» расширила ассортимент бакалеей

Федеральная сеть магазинов электроники «ПОЗИТРОНИКА» расширяет ассортимент товаров интернет-магазина positronica.ru. В апреле покупателям стала доступна принципиально новая товарная группа – бакалея, которая включила в себя: крупы и макаронные изделия, чай, кофе и сладости, хозяйственные товары, антисептики и многое другое.

Стоимость товаров не отличается от среднерыночной. Данные позиции доступны к покупке как для физических, так и для юридических лиц. Новая категория товаров вводится на постоянной основе.

«Данную торговую группу товаров мы вводили поэтапно. Первыми были хозяйственные товары, затем антисептические средства, а после продукты питания. Ввод продукции был запланирован еще до введения карантинных мер», — рассказал генеральный менеджер сети «ПОЗИТРОНИКА» Алексей Грибовский.

Источник: ПОЗИТРОНИКА





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