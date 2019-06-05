Позитивная коррекция не должна вводить в заблуждение

Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»

Сегодняшний день стал днем коррекции. Они там, справа и слева от нас, корректировались после падения, мы же, ставившие два дня подряд исторические рекорды, предпочли немного остепениться. И это верно — лучше вовремя вернуться на полшага назад, нащупав твердую площадку или трещину, куда можно вбить крюк и поставить страховочное кольцо, чем бездумно лезть вверх и потом сверзиться оттуда, гремя карабинами, зафиксировав на смартфоны друзей сильно удивленное лицо.

Впрочем, геополитическая обстановка пока не дает никаких шансов на то, что в скором времени рынки перейдут к заметному росту. Отдельные выбросы и попытки локального роста возможны, но поводов, чтобы закрепиться на новых вершинах точно нет. По оценкам аналитиков Morgan Stanley, то ли спавших так долго, то ли ждавших мнения иных экспертов, торговые разногласия между Китаем и США могут привести к рецессии в мировой экономике. По мнению специалистов Morgan Stanley последствия торговых разногласий между Пекином и Вашингтоном на данный момент весьма неопределенны, при этом в случае введения со стороны США 25%-х пошлин на дополнительные группы товаров из Китая, мировая экономика может оказаться в состоянии рецессии уже через три квартала. Оптимисты. Я вижу начало спада через 2,5 квартала. Тем более, что никто не отменял ответных ходов со стороны Поднебесной, о которых в Morgan Stanley, видимо, не предполагают. И вот тогда уже бяка будет куда больше размером.

Тем временем весьма неплохо отчиталась Япония. Объем капиталовложений в Стране восходящего солнца поднялся с 5,7% до 6,1%, хотя аналитики предрекали падение до 2,6%. Денежная база выросла с 3,1% до 3,6%, при том, что эксперты ждали 3,2%. Австралий сегодня впервые за три года понизила процентную ставку, опустив её с 1,50% до 1,25%. Все-таки ведущие экономики мира начинают понемногу ставить баррикады на пути глобальной рецессии, в том числе и за счет смягчений кредитно-денежной политики. ВВП Южной кореи в первом квартале текущего года повысился показателем год к году на 1,7%, а квартал к кварталу снизился на 0,4%.

Итоге влияния макроэкономической статистики на поведение рынков был вполне закономерен: австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,19%, в то время, как китайский Shanghai Composite упал на 0,96%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,47%, японский Nikkei225 потерял 0,10%, а южнокорейский KOSPI почти не изменился, опустившись всего на 0,04%. Индия не составила исключения – мумбайский Nifty50 растерял 0,55%, а бомбейский BSE Sensex снизился на 0,46%.

Рынки Старого Света находились в области высокой волатильности, но в целом подрастали. Столь сложное поведение было вполне оправдано неоднозначной статистикой. Индекс деловой активности в строительном секторе Британии упал с 50,5 до 48,6, хотя рынки изменений не ждали. Индекса потребительских цен в Евросоюзе снизился с 1,7% до 1,2%, хотя эксперты предрекали снижение до 1,3%. Уровень безработицы в ЕС снизился на 0,1%, составив 7,6%, при том, что аналитики изменений не ждали.

Британо-нидерландский нефтяной гигант Royal Dutch Shell заявил, что в период 2021-2025 гг. планирует выплатить акционерам около $125 млрд в виде дивидендов и обратного выкупа акций. Кроме того, Shell объявила, что увеличит размер дивидендов после того, как в конце 2020 г. завершит программу выкупа акций на общую сумму $25 млрд. При этом величина дивидендных выплат за первый квартал текущего года составила 47 центов на акцию.

Европейские фондовые площадки провели день в высоковолатильном движении, имевшем явные признаки постепенного роста, чему, как мы сказали, способствовала макроэкономическая статистика. В ходе торговой сессии итоге немецкий DAХ взлетел на 1,51% — до 11971 п., британский FTSE100 вырос на 0,41% — до 7214 п., французский САС40 прибавил 0,51% — до 5268 п.

Объем промышленных заказов в США рухнул с 1,3% до -0,8%, что оказалось лучше прогнозов аналитиков, ждавших падения до -0,9%. Объемы продаж автомобилей выросли с 16,4 млн. шт. до 17Ю,30 млн. шт. что превысило ожидания экспертов, предрекавших 16,8 млн. шт. Выступил вс речью глава ФРС Джером Пауэлл, не сказавший ничего нового, ограничившись общими набившими оскомину фразами, что «мы будем следить за развитием ситуации».

Тем не менее, после вчерашнего падения (а высокотехнологичный индекс NASD потерял очень существенно), сегодня американские торговые площадки открылись резким ростом, который постарались поддержать и в дальнейшем. Судя по всему, закрытие будет весьма оптимистичным. А пока же, по состоянию на 18:50 мск. DJIA показывал 25245 п. (+1,72%), S&P500 был на уровне 2789 п. (+1,64%), а сильно снижавшийся ранее NASD COMP вырос на 2,07% — до 7485 п.

Акционеры «Роснефти» утвердили сегодня годовой отчет и планы по выплате дивидендов, на выплату которых планируется направить 120,1 млрд руб. (11 руб. 33 коп. на одну размещенную акцию), что с учетом выплаты дивидендов по итогам 1 полугодия 2018 года составляет 50% чистой прибыли компании по стандартам МСФО, относящейся к акционерам «Роснефти». Суммарный дивиденд на акцию за 2018 год составил 25 руб. 91 коп, учитывая выплату дивидендов по итогам 1 полугодия 2018 года. Закрытие реестра для выплаты дивидендов состоится 17 июня 2019 года.

Отчитались еще и HeadHunter АФК «Система», и оба очень неплохо. Да простит мне читатель, но я не буду отвлекаться на цифры, которые легко нагуглить. Из прочего позитива стоит отметить намерения «Газпрома» «стремиться к выплате дивидендов на уровне 50% прибыли. Вопрос был поднят в ходе заседания правления компании». Ну это Миллер так сказал. Кто с него спросит через 20 или хотя бы 10 лет?

Благие новости не спасли отечественные рынки от коррекции, которая была прост о необходима после столь бурного роста. Открывшись умеренным снижением, индексы перешли в боковое движение с плавным, но не слишком волатильным сползанием вниз. В итоге номинированный в долларах индекс РТС закрылся на отметке 1308 п. (+-0,58%), а индекс МосБиржи оказался на уровне 2706 п. (+0,87%). Наибольший рост показали «Татнефть» -преф (+3,11%), «Мечел» (+2,84%), ФСК-ЕЭС (+2,51 %), «РУСАЛ» (+1,81%), «Россети» (+1,56%) и «РуссНефть» (+1,50%). Сильней других снизились «Лента» (-3,30%), «Газпром» (-2,27%), префы «НОВАТЕЭК» (-1,89%) и «Сбербанк» (-1,65% в обычке и 0,99% в префах).

Стоимость углеводородов, буквально пикировавшая всю прошлую неделю, еще в пятницу остановила падение. Сегодня же цены на углеводороды перешли к незначительному росту, который пока ни о чём не говорит. Весьма вероятно, что это просто техническая коррекция к предыдущему падению, тем более, что значимых новостей, способных подтолкнуть котировки нефти к росту просто не было. Ночью ожидается публикация предварительных данных от Американского института нефти о недельном изменении запасов нефти, а вечером Минэнерго США и хаб в Кушинге доложат о фактическом положении дел. По акту же, по состоянию на 18:50 мск., за бочку BRENT давали 61,69 долл., а за бочку WTI платили 53,43 долл. соответственно.

Российская валюта, заметно потерявшая в цене за последние дни, сегодня предпочла отсидеться в безопасном убежище. Волатильность было ве6сьма высокая, но итоговое изменение за день оказалось совсем незначительным. На момент закрытия отечественных фондовых рынков стоимость доллара составляла 65,23 рубля, а евро – 73,28 рубля.

Завтра Австралия отчитается по динамике своего ВВП, Китай, Франция, Британия, Германия, ЕС и США опубликуют данные по Индексу деловой активности в секторе услуг. Евросоюз представит данные по розничным продажам, а США- по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и индексу деловой активности. Будет опубликована «Бежевая книга».

Россия и Китай будут развивать расчеты в национальных валютах

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