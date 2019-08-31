Позитив недели. Впервые за 28 лет испытала ступень ракеты-носителя «Циклон-4». Новости политики

Кроме того: в Шостке завершены 90% работ по запуску высокоточного центра для производства боеприпасов, а на Одесчине успешно испытана модернизированная «Ольха-М»

В Украине провели успешные испытания ступени ракеты-носителя «Циклон-4»

Впервые за время новейшей истории Украины были проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом — состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4», спроектированной КБ «Южное» и изготовленной на «Южмаше».

Как сообщается в Facebook государственного предприятия «Конструкторское бюро «Южное» имени М.К. Янгеля», это заключительные и важнейшие испытания перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя «Циклон-4». Именно она будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники в целевую точку.

Во время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель ступени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами КБ «Южное». Испытания, которые прошли в канун Дня Независимости, признаны успешными.

В Шостке создается высокоточный центр, замыкающий полный цикл производства боеприпасов

На «Шосткинском казенном заводе «Импульс», являющемся одним из ключевых предприятий кластера высокоточного вооружения и боеприпасов «Укроборонпрома», создается новейший производственный центр, замыкающий полный цикл производства артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения. Сейчас завершилась установка десятков компьютеризированных высокотехнологичных станков.

По словам генерального директора «Укроборонпрома» Павла Букина, цех с новейшими станками, предназначенными для высокоточной обработки, создан в рекордные сроки. «Фактически, впервые в истории Украины мы создаем предприятие, которое способно в необходимом количестве производить всю номенклатуру средств инициирования ко всем артиллерийским снарядам и ракетному вооружению», — сообщил он.

Аналогичные центры сейчас создаются в каждом кластере концерна. Речь идет о харьковском «Заводе им. Малышева», запорожской «Искре», луцком «Моторе» и еще десятке предприятий «Укроборонпрома».

На Шосткинском заводе уже завершены 90% работ по запуску высокоточной производственной площадки. В течение следующих 30-50 дней продлится отладка всех станков. На новом оборудовании будут производить детали с точностью, измеряемой в микронах. Кроме того, благодаря этим станкам значительно снизится себестоимость продукции.

Напомним, продукция «Импульса» является одной из главных составляющих в программе создания полного цикла украинского производства боеприпасов различных видов, от снарядов и высокоточных противотанковых ракет, до дальнобойных систем «Ольха» и «Нептун».

Прошлое правительство оставило преемникам 4,6% роста экономики

Рост экономики Украины во втором квартале текущего года по сравнению со вторым кварталом прошлого года, составил 4,6%, что является лучшим результатом за последние 2,5 года.

Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, в сравнении с первым кварталом текущего года рост составил 1,6%, что также является пиковым. В общем экономика Украины растет уже 14 кварталов подряд.

По данным Госстата, товарный экспорт Украины в первом полугодии также имел положительную динамику. Он вырос на 5,2% и составил $24,5 млрд. Доля стран ЕС составляет 42% от общего объема экспорта.

Напомним, в четверг в Украине появился новый состав Кабинета министров. Правительство возглавил Алексей Гончарук. В состав Кабмина также вошли: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, министр юстиции Денис Малюська, министр финансов Оксана Маркарова, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр развития громад и территорий Алена Бабак, министр образования и науки Анна Новосад, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, министр социальной политики Юлия Соколовская, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет.

Всемирный банк выделил Украине $200 млн на реформы в агросекторе

Международный банк реконструкции и развития (МБРР, группа Всемирного банка) и Министерство финансов Украины подписали соглашение о выделение $200 млн на реализацию программы «Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство Украины». Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

«Сельское хозяйство и украинский агробизнес в целом — это одна из ключевых точек для повышения продуктивности производства, поддержки экономического развития и увеличения темпов роста ВВП», — отметила министр.

По ее словам, Украина, имеющая потенциал, чтобы стать глобальным поставщиком продуктов питания, требует таких проектов для подготовки земельной реформы и прозрачного открытия рынка земли. «Уверена, его успешная реализация станет хорошим примером для последующих проектов с другими МФО, что позволит нам увеличивать количество инструментов для участия частного бизнеса в развитии агросектора», — резюмировала Маркарова.

Модернизированные «Ольха-М» и БТР-50 прошли успешные испытания

Вчера на юге Одесской области состоялись испытания модернизированных ракет реактивной системы залпового огня «Ольха-М» с увеличенной дальностью поражения. Стрельбы завершено успешно. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.

Он отметил, что СНБОУ принял ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставку новых ракет для реактивных систем залпового огня.

Также отметим, что на «Заводе имени В.А. Малышева» провели очередное испытание модернизированного БТР-50. Обновленная боевая машина успешно форсировала водную преграду вплавь. Она уже прошла ходовые тестирования на пересеченной местности и огневые испытания. Усовершенствованный бронетранспортер оснащен новым украинским двигателем ОТД-2 мощностью в 400 л.с., который заменил устаревший В-6, мощностью 240 л.с. Машина также получила пятиступенчатую коробку передач с планетарными механизмами поворота и доработанные узлы ходовой части.





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