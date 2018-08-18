Позитив недели. В Украине успешно испытана отечественная крылатая ракета

Кроме того: США передали ВСУ станции контрбатарейной борьбы, с начала ООС у путинских боевиков отвоевали 15 кв. км, а Гостелерадио ударит по российским издателям

В Украине успешно испытана крылатая ракета, не уступающая российской

Крылатая ракета, разработанная КБ «Луч», успешно прошла огневые испытания, поразив морскую цель на расстоянии в 100 км. В ходе испытаний были проверены летные характеристики и все системы ракеты, включая высокоточную систему наведения. Пуск прошел на юге Одесской области. Создание новой крылатой ракеты является важным элементом повышения эффективности береговой обороны, которая получит оружие, способное уничтожать противника на ранее недостижимых расстояниях.

«Украинские крылатые ракеты способны обеспечить надежную оборону Черноморского и Азовского побережья, поражая враждебные плавсредства на расстоянии до 300 километров, при необходимости, даже в портах их базирования», — отметил секретарь СНБО Александр Турчинов. По его словам, принципиально важным является то, что эти ракеты не только не уступают, а по своим боевым возможностям лучше, чем аналогичное оружие российского производства. Они могут пробивать метровую броню, преодолевая современные системы защиты и противодействия.

Также Турчинов отметил, что украинские ракетные комплексы «эффективно уничтожают вражеские цели на фронте и пользуются заслуженным уважением и спросом на внешних рынках вооружений».

Наша армия получила от США станции контрбатарейной борьбы АN/TPQ-36

17 августа состоялась церемония передачи Вооруженным Силам Украины двух станций контрбатарейной борьбы АN/TPQ-36. Символический сертификат на эту технику начальнику Генерального штаба Виктору Муженко передала чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович.

Радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 предназначена для автоматического определения местоположения позиций вражеской артиллерии, ракетных установок и минометов. Она одновременно может обрабатывать ведение огня из нескольких мест до 10 различных видов оружия, при максимальной дальности 24 км. Также система обладает высокой степенью надежности и ремонтопригодности, имеет упрощенное компьютерное управление и встроенный тренажер.

Виктор Муженко заявил, что с 2014 года Соединенными Штатами Америки предоставлено ВСУ технической и гуманитарной помощи на сумму почти $250 млн. Это, медицинское оборудование, приборы ночного видения, радиостанции, GPS навигаторы, лазерные системы имитации боевых действий и тому подобное.

Добавим, что канадская компания PGW Defense Technologies, специализирующаяся на оборонных технологиях, подтвердила договор с Украиной о поставках снайперских винтовок на сумму около $770 тыс. Об этом в интервью UATV рассказал владелец компании Росс Спагруд, передает Укринформ. По его словам, оружие, скорее всего, доставят уже осенью этого года. Соглашение предусматривает поставку систем снайперской винтовки LRT-3, 0,50 калибра, а также определенную послепродажную поддержку, обслуживание и обучение.

Напомним, 22 августа будет введен первый пакет новых ограничительных мер США против России. Он предполагает запрет на поставку в РФ оружия, электронных устройств и иной продукции двойного назначения. Во втором пакете — снижение уровня дипломатических отношений, приостановка прямых полетов в США, ограничение экспортно-импортных операций и пр. Законопроект предполагает, в частности, введение запрета на транзакции с новым российским госдолгом и запрет на долларовые расчеты с использованием корсчетов в США для российских госбанков (Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Газпромбанка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Банка Москвы). Объявления о новых санкциях спровоцировали панику на финансовом рынке России.

ВСУ с начала ООС отвоевали у путинских боевиков 15 квадратных километров

С начала проведения Операции Объединенных сил на востоке Украины ВСУ взяли под контроль 15 квадратных километров украинской территории. Об этом сообщил командующий объединенных сил Сергей Наев, передает Интерфакс.

По его словам, во время стабилизационных действий с начала проведения операции Украине удалось обеспечить и поддерживать полный контроль над линией соприкосновения, должный уровень безопасности и стабильности во всех районах. «Оборудование линии обеспечения на Волновахском, Горловском, Северодонецком и Светлодарском направлениях позволило взять под контроль около 15 кв км украинской территории. Это с учетом населенных пунктов», — сказал командующий ООС.

Он уточнил, что под украинский флаг были возвращены населенные пункты Южное, что на Донетчине, и Золотое-4 Луганской области. «Там началась нормализация жизни людей, возвращение их в украинское правовое поле и защита их законных прав», — отметил Наев. И добавил: все эти процессы происходили без нарушения Минских договоренностей.

Также напомним, что обнародованные ОБСЕ данные о присутствии на востоке Украины российских систем радиоэлектронной борьбы будут использованы как очередное доказательство непосредственного участия РФ в конфликте на Донбассе. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, заявив, что опубликованные в отчете СММ факты представят международным партнерам Украины на всех уровнях.

Платные адвокаты Януковича доигрались до уголовного дела

Киевская местная прокуратура №5 открыла уголовное производство против частных адвокатов экс-президента Виктора Януковича за то, что они препятствовали его государственному защитнику. Инцидент произошел во время заседания суда 16 августа. Ведомство открыло производство по материалам Оболонского управления полиции.

Согласно документам, группа лиц препятствовала деятельности бесплатного адвоката, назначенного Януковичу государством. Производство открыто по статье 397 Уголовного кодекса (Вмешательство в деятельность защитника или представителя лица).

Отметим, что сторона обвинения в лице Главной военной прокуратуры просит суд назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы для бывшего президента Виктора Януковича по делу о государственной измене. Адвокаты экс-президента — беглеца пытались сорвать дебаты в суде.

Гостелерадио подготовило персональные санкции против российских изданий

Государственный комитет телевидения и радиовещания внес на рассмотрение правительства проект о применении персональных санкций против ряда российских издательств, которые создают и распространяют продукцию антиукраинского характера. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

По итогам мониторинга ранее в ведомстве был составлен перечень книжных изданий, содержание которых направлено на «ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека». В настоящее время в этом перечне 192 издания и 35 издательств РФ, уточняется в сообщении. Если проект будет одобрен правительством, далее документ будет вынесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.





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