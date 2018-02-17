Позитив недели. В Кремле испугались трупов наемников "Вагнера"

Кроме того: Кабмин инициировал новые санкции против РФ, США обеспечили 10 батальонов ВСУ приборами ночного видения, а фильм о киборгах установил рекорд

Количество убитых в Сирии «вагнеровцев» перевалило за три сотни

«Радио Свобода» получило аудиозапись с коротким рассказом о трехчасовом бое, который произошел вечером 7 февраля в Сирии, в районе города Дейр-эз-Зор. Человек, сделавший ее (изначально запись была отправлена им в виде звукового сообщения одному из друзей), утверждает, что был участником столкновения, более того — командовал одним из подразделений.

По словам собеседника, подозрение в измене пало не только на сирийцев-союзников, но и на главное руководство Вооруженных сил России в Москве. Наемник оценивает потери «вагнеровцев» и сирийских военных в 200-250 человек. На вопрос о том, почему нет ажиотажа, и почему родные погибших не реагируют, он говорит, что кто-то боится, кто-то получил вознаграждение за молчание, а кого-то запугали.

Точную цифру потерь частной группировки «Вагнера» в Сирии замалчивают. Но по информации бывшего депутата Госдумы Виктора Алксниса, погибли 334 «ихтамнета». А вот количество убитых военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных Сил РФ вообще неизвестно. Также засекречены цифры умерших в результате тяжелых ранений. Друзья и знакомые уничтоженных в Сирии русских наемников сообщают, что поступил приказ из Москвы заморозить трупы ликвидированных членов банды «Вагнера» до окончания выборов президента России, чтобы не навредить имиджу Путина.

Правительство инициировало новые санкции против России

Кабмин внес в парламент законопроект № 8042 о введении новых санкции против России, которые помогут противодействовать кибератакам. Инициатором документа был премьер-министр Владимир Гройсман.

В дополнениях к закону о санкциях предлагается запретить использовать на объектах критической инфраструктуры (учреждения и ведомства, имеющие стратегическое значение для экономики, безопасности государства и общества) программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование государства-агрессора, в отношении которого действуют санкции. Этот же запрет должен касаться тех же продуктов, если их разработала или изготовила компания, являющаяся резидентом такой страны, или частью ее уставного капитала владеет такая страна, или которая контролирует компанию в другом государстве, в отношении которого введены санкции.

В пояснительной записке к документу указывается, что использование такого программного обеспечения с происхождением из государства-агрессора является потенциальной угрозой национальной безопасности и национальным интересам Украины.

Отметим, в ходе выступления на Мюнхенской конференции-2018 генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что ООН готова стать платформой для разработки решений по кибербезопасности.

«Киборги» установили рекорд отечественного кинопроката

Кинолента Ахтема Сеитаблаева «Киборги» стала абсолютным украинским рекордсменом отечественного проката за весь период независимости Украины. Об этом сообщил председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко.

По его словам, в прошлом году впервые за историю украинской независимости был полноценный премьерный сезон украинского кино в прокате. «Несколько раз появлялись лидеры проката. Первый рекорд установил фильм «DZIDZIO Контрабас», который был создан без государственной поддержки. Очень серьезные и успешные для нас результаты показали фильмы «Сторожевая застава» и «Червоный». Но абсолютным рекордсменом, причем не только в этом сезоне, но и вообще всего украинского кинопроката периода независимости стал фильм «Киборги». На сегодня его увидели 310 тыс. 569 зрителей, сумма сборов составляет 22 млн 685 тыс. 322 грн», — цитирует Ильенко Укринформ.

Еще одна новость об успехах нашего кинематографа пришла из Италии. Созданный при поддержке Госкино Украины фильм «Изи» вошел в шорт-лист престижной итальянской национальной кинопремии David di Donatello. Ее победителей объявят 21 марта в Риме.

Напомним, драматическая комедия «Изи» — это первая официальная совместная продукция Украины с Италией. Лента создана при поддержке Госкино Украины, Министерства культуры Италии и аудиовизуального фонда Фриули-Венеция-Джулия (Италия). Производством занимались компании Fresh Production Group (Украина), Bartlebyfilm и Pilgrim Film (Италия).

Порошенко и Генсек ООН обсудили задачи миротворцев на Донбассе

Главной задачей будущей миссии «голубых касок» на Донбассе должно стать обеспечение полного мира. Об этом говорили президент Украины Петр Порошенко и генсек ООН Антониу Гутерриш на Мюнхенской конференции по безопасности.

Во время встречи основное внимание было уделено обсуждению вопроса относительно перспектив развертывания миротворческой миссии. Собеседники пришли к согласию, что главной задачей должно быть обеспечение полного мирного урегулирования ситуации на Донбассе и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.

Порошенко и Гутерриш выразили обеспокоенность продолжением ухудшения ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму. В этом контексте президент Украины отметил необходимость принятия международным сообществом дополнительных мер с целью принудить Россию выполнять резолюции Генассамблеи ООН 71/205 и 72/190.

Ранее в своем выступлении на конференции Порошенко призвал европейских партнеров избавиться от иллюзий в отношении России. «Если умиротворять агрессора, это вызывает лишь дальнейшую агрессию», — подчеркнул он.

Пентагон обеспечил 10 батальонов ВСУ приборами ночного видения

США передали для Вооруженных сил Украины 2500 приборов ночного видения на общую сумму 5 млн 800 тыс. долларов. Как отмечает 112.ua, это оборудование предоставлено украинской стороне в соответствии с программой содействия безопасности в Украине, которая осуществляется при поддержке правительства США.

«Технология этих приборов будет гарантировать безопасность ВСУ и украинского народа в ночное время. Предоставленное оборудование и тренинги помогают Украине лучше защищать свои границы», — отметила посол США в Украине Мари Йованович. В свою очередь начальник Генерального штаба Минобороны Виктор Муженко заявил, что теперь приборами ночного видения будут оснащены минимум 10 батальонов ВСУ.

Напомним, 12 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2018 финансовый год. Документ предусматривает предоставление Украине 350 млн долл. оборонной помощи, в том числе санкционирует возможность передачи летального оружия. Министр обороны Степан Полторак после недавней встречи в Вашингтоне с руководством Пентагона подтвердил, что Украина получит противотанковые комплексы «Джавелин» в ближайшее время.





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