Позитив недели. Украинский дрон выявляет мины с точностью до сантиметра. Новости политики

Кроме того: успешно испытаны модернизированные МиГ-29 и Ил-76МД, ВСУ получили партию бронированных медицинских машин МТ-ЛБ-С, а Минкульт занялся созданием Музея современного искусства

Фото: armyinform.com.ua

В Украине разработан дрон, способный обнаруживать мины с точностью до сантиметра

Одно из отечественных предприятий в кооперации с иностранной компанией разработали специальные магнитометрические датчики для БПЛА, способные обнаруживать неразорвавшиеся боеприпасы. Об этом сообщает Defense Express.

Эти датчики монтируют на беспилотный летательный аппарат типа «коптер», который выполняет облет необходимого участка местности на высоте 5-10 метров и определяет не только места нахождения взрывоопасных предметов, но и их контуры.

Специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники определяли возможности применения беспилотника в разминировании местности. По словам начальника управления, полковника Юрия Камака, во время испытаний беспилотник, оборудованный упомянутыми датчиками, безошибочно идентифицировал мины калибра 82 и 120 миллиметров с точностью до сантиметра. Причем они способны это делать как днем, так и ночью. А полученную информацию можно передавать как в режиме реального времени, так и по возвращении из полетного задания. Во втором случае с помощью таких сведений оператор составляет карту местности с нанесением мест закладки мин.

Применение таких беспилотных аппаратов экономит время на разведку местности, по сравнению с трудом сапера, повышает точность определения опасных предметов и защищает личный состав.

Опытный образец модернизированного истребителя МиГ-29 готовят к испытаниям

На Государственном предприятии «Львовский государственный авиационно-ремонтный завод» продолжаются работы по подготовке к государственным испытаниям опытного образца модернизированного истребителя МиГ-29. Об этом сообщает Армия. Inform.

В командовании Воздушных Сил пока не раскрывают технических аспектов модернизации, однако отмечают, что опытный образец создан совместными усилиями специалистов предприятия, ведущих специалистов научно-исследовательских учреждений и научно-производственных предприятий Украины, представителей Главного военного представительства МО Украины, летчиков и авиационных специалистов боевых частей. Первый успешный испытательный полет нового модернизированного самолета МиГ-29 состоялся в конце прошлого года. Летно-конструкторские испытания опытного образца продолжаются.

А в Карпатах в районе Говерлы состоялось очередное испытание дооборудованного под требования ИКАО самолета Ил-76МД Воздушных Сил ВСУ. Одним из самых сложных пунктов программы проверки было испытание системы предупреждения столкновения самолета с земной поверхностью. По результатам проверки, все системы самолета работали штатно без замечаний. Дооборудованием самолета новейшими системами занималось ГП «Николаевский авиаремонтный завод «НАРП». После успешно проведенных испытаний самолет получил все необходимые документы, которые позволяют выполнять полеты в соответствии с требованиями ИКАО.

Новая партия бронированных медицинских машин МТ-ЛБ-С отправлена в ВСУ

Научно-производственная компания «ВК Система» приготовила к отправке подразделениям ВСУ очередную партию бронированных медицинских машин (БММ МТ-ЛБ-С) на базе тягачей МТ-ЛБ.

Бронированная медицинская машина МТ-ЛБ-С предназначена для сбора и вывоза раненых с поля боя и мест массовых санитарных потерь, с оказанием первой медицинской помощи и создана на базе МТ-ЛБ (многоцелевой тягач легкий бронированный). В ней увеличена высота десантного отсека, что обеспечивает размещение раненых на носилках в два яруса. В кормовой части установлена ​​лебедка с электроприводом — тросом можно извлекать раненых из труднодоступных зон или из-под огня.

Планы Кабмина: единый портал для туристов и музей современного искусства

В Украине создадут единое окно помощи туристам. Портал для туристов будет работать как онлайн, так и в телефонном режиме. Его работу запустят к осени 2020 года. Более того, будут созданы локальные туристско-информационные центры в регионах. Как сообщили в Министерстве культуры, молодежи и спорта, создано соответствующее агентство, которое, в частности, займется реализацией данного проекта.

Другой проект этого министерства — масштабнее: уже в этом году появится новое учреждение — Музей современного искусства, которое начнет работу над развитием этого важного культурного пространства. Работа запланирована с 2020 г. и продлится 4-5 лет. «Это будет несколько параллельных процессов: концепция музея, его материальное воплощение и, вместе с тем, наполнение коллекции. Это означает, что государство должно покупать произведения, которые затем выставлять и хранить в этом музее», — рассказал министр Владимир Бородянский.

На Винничине создана смешанная авиационная эскадрилья ССО

В составе 456-й бригады транспортной авиации создана 35-я смешанная авиационная эскадрилья, оперативно подчиненная ССО ВСУ. Об этом сообщает Ukrainian Military Pages. Эскадрилья предназначена для оперативного воздушного обеспечения деятельности Сил специальных операций и базируется на Винниччине.

Эскадрилья построена по стандартам НАТО, около 80% численности составляют военные 456-й бригады, также она включает штаб, комплектующийся из других частей. До конца 2020 г. на вооружение эскадрильи будут находиться три типа авиационной техники — вертолеты Ми-2 и Ми-8, а также самолеты Ан-26. После 2020-го в составе 35-й эскадрильи также появятся боевые вертолеты Ми-24.

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