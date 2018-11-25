Позитив недели. Украина доказала связи Кремля с исламскими террористами

Кроме того: оборонный бюджет в 2019 г. составит 194,6 млрд грн, Киев и Лондон усилят военно-техническое сотрудничество, а силовики получат новые пистолеты Форт-28

Украина представила в НАТО рапорт о связях Кремля с исламистами



Во время заседания Парламентской ассамблеи НАТО Украина представила своим партнерам доклад о связи Российской Федерации с исламскими террористическими организациями. Об этом на своей странице в Facebook написала председатель постоянной делегации в ПА НАТО Ирина Фриз. Напомним, на этой неделе она возглавила Министерство по делам ветеранов.

«Особое внимание, — отметила Фриз, — уделяем связям Кремля с Талибаном, а также свидетельствам поставок оружия и материальных ресурсов». Она также сообщила, что в докладе есть свидетельства того, как российские спецслужбы поощряют радикальных исламистов покидать территорию России и участвовать в боевых действиях за пределами государства, в частности, в Сирии на стороне ИГИЛ.

«Кроме того, многие бывшие иракские баасисты, которые составляли ядро военно-политической элиты во времена Хусейна, а затем верхушку и деловые круги, проходили обучение в КГБ СССР. В докладе — много интересных фактов, свидетельств и доказательств такого сотрудничества», — добавила народный депутат.

Это был уже шестой рапорт украинской делегации. «Во время его презентации президент ПА НАТО и главы делегаций Великобритании, Франции, Германии, США, Канады, Турции, Испании отметили, что эти рапорты очень важны для понимания агрессивных действий России», — написала Ирина Фриз.

Успешно испытана новая модель пистолета Форт-28

Казенное научно-производственное объединение «Форт» МВД Украины завершило испытания новой модели пистолета под патрон 5,7×28 мм — Форт-28. Эта модель будет передана на опытную эксплуатацию в силовые ведомства.

Все детали пистолета изготовлены из высокопрочной закаленной стали и защищены извне прочным пластиком. Линия ствола максимально опущена до точки содержание пистолета. В Форт-28 отсутствуют выступающие части, он имеет эргономичные рукоятки и элементы управления. Безопасность обеспечивают три автоматические предохранители, также позволяющие стрелку быстро применять оружие в экстремальных условиях.

Патрон 5,7 × 28 мм разработан бельгийской компании Fabrique Nationale (FN) в 1986-1990 гг., в соответствии с требованиями НАТО по замене патронов 9 × 19 мм Parabellum. Патрон SS190 (1993г.) с оболочечной пулей, имеющей стальной сердечник и алюминиевое ядро, способен на расстоянии в 200 метров гарантированно обезвредить цель в бронежилете, что соответствует требованиям НАТО CRISAT, сообщает Ukrainian Military Pages.

На оборону и безопасность страны в 2019 г. предусмотрено 5,38% ВВП

В Государственном бюджете на 2019 год предусмотрено выделение на сферу безопасности и обороны 5,38% ВВП. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Согласно национальному законодательству в бюджете, предусмотрено 5,38% от ВВП. Это общая цифра на безопасность и оборону. Относительно распределения, то в соответствии с национальным законодательством его осуществляет Совет нацбезопасности и обороны. Общая сумма является достаточной», — сказал Гройсман. Он также добавил, что правительство постоянно работает над тем, чтобы увеличить резерв финансирования Вооруженных Сил.

Напомним, расходы на безопасность и оборону в государственном бюджете составляют 194,6 млрд грн, что на 2,2 млрд больше, чем предполагалось ранее. При этом увеличены расходы на зарплату военнослужащих на 500 млн грн и на приобретение жилья для личного состава на 120 млн грн.

Мировое сообщество получило новые доказательства бандитизма России

Глава МИД Финляндии Тимо Сойни заявил о наличии доказательств вмешательства России в работу системы глобального позиционирования (GPS) во время учений Trident Juncture. Об этом сообщает verkkouutiset.fi. Раскрывать детали проведенной следственной работы Сойни не стал.

В самом НАТО отметили, что Россия своим вмешательством Россия только помогла союзникам улучшить навыки. «Руководители учений сказали, что ждали подобных действий от России. По их словам, это позволило лучше потренироваться, поскольку попытка россиян в режиме реального времени вмешаться в учения предоставила нашим ребятам лучшую возможность понять, что следует делать и отреагировать», — сказала интервью программе The West Block заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

А расследовательские группы Bellingcat и The Insider раскрыли личность одного из участников попытки госпереворота в Черногории. Разыскиваемого властями республики россиянина Владимира Попова на самом деле зовут Владимир Моисеев, и он служит в российской военной разведке.

Напомним, в ноябре 2016 г. прокуратура Черногории официально назвала имена россиян, подозреваемых в покушении на премьер-министра Мило Джунаковича и попытке госпереворота. Политика якобы планировали убить снайперским выстрелом в день парламентских выборов в стране, на которых победила правящая партия. Настоящее имя одного из организаторов покушения назвали раньше — это Эдуард Шишмаков, он же Широков. Теперь названо настоящее имя и второго преступника из российского ГРУ.

Тянут Россию ко дну и ранее уличенные в отравлении Скрипалей Боширов и Петров. Британия опубликовала новые видео пребывания отравителей в Солсбери, а также фотографии флакона, в котором находился «Новичок».

Киев и Лондон усилят военно-техническое сотрудничество

Английские эксперты будут обучать украинских военных. Также Великобритания будет содействовать развитию украинской военной инфраструктуры. Об этом говорится в совместном заявлении министерств обороны Украины и Великобритании.

«Британия и Украина согласились углубить сотрудничество для противодействия российской агрессии, злонамеренной активности и злоупотреблением правовой системой», — говорится в заявлении. Киев и Лондон договорились об улучшении сотрудничества в сферах кибербезопасности, разведки, противодействия гибридным угрозам.

Великобритания также выразила намерение усилить военное дипломатическое представительство в Украине. В частности, речь идет об увеличении присутствия Великобритании в рамках проекта Op Orbital. «Эта программа реализуется в Украине уже не первый год. Через нее прошло около 10 тыс военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Сейчас в Украине находятся около 100 инструкторов Великобритании. Во время нашей встречи мы приняли решение о расширении формата программы. Если раньше инструкторы готовили специалистов для разведки и логистики, то теперь инструкторы из Великобритании будут также тренировать военнослужащих Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, морскую пехоту, а также представителей Воздушных Сил ВС Украины», — подчеркнул украинский министр Степан Полторак.

Кроме того, британские эксперты будут привлекаться для улучшения военного образования в Украине. Также договоренность касается усиления военно-технического сотрудничества и содействия развитию военной инфраструктуры.





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