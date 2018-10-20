Позитив недели. Трамп готов вводить новые санкции против РФ ежемесячно

Кроме того: на оборону нашей страны в 2019 г. выделят 209,7 млрд, Мюллер готов доказать «руку Москвы» в выборах в США, а россиян за незаконный въезд в Украину будут сажать

США будут вводить новые санкции против России ежемесячно

Администрация президента США Дональда Трампа продолжит усиливать санкции в отношении России из-за конфликта на Донбассе. Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, сообщает «Укринформ».

«Вы увидите, как будут набирать силу дополнительные санкции, — ежемесячно или каждые два месяца, около того, как мы уже видели ранее», — сказал он. Усиление давления на РФ должно заставить ее выйти на переговоры, которые позволят урегулировать ситуацию на Донбассе, подчеркнул Волкер.

«Каждое мое заявление — это позиция администрации, которая исходит именно от президента Трампа. Он поддерживает развитие политики США в отношении России с позиции силы», — акцентировал представитель Госдепа.

Он также заявил, что США отменили эмбарго на поставки оружия в Украину. По словам американского спецпредставителя, его страна отказалась от тезиса администрации Барака Обамы об обострении противостояния на Донбассе в случае такой помощи Киеву. «Мы теперь можем помочь Украине противотанковым оружием, системами для борьбы со снайперским огнем», — заявил Волкер.

Представитель Госдепа отметил, что нынешняя власть в Белом доме имеет другой подход к украинскому вопросу. «Решение администрации заключается в том, чтобы относиться к Украине как к стране, которая имеет право на самозащиту», — цитирует дипломата УНИАН.

Напомним, президент Американо-украинского делового совета (USUBC) Морган Уильямс заявил, что американский бизнес, связанный с военной индустрией, готов поставлять в Украину через минобороны США больше оборонительного вооружения и услуг как на сухопутном, так и на морском направлениях, учитывая нынешнюю агрессию РФ в Азовском море. По его словам, сотрудничество между странами в области безопасности и обороны сейчас сосредотачивается, главным образом, на поставках наземных систем. В этой связи он упомянул о поставках 80 бронемашин Hamvee. «И это только начало, мы ожидаем больше кооперации между оборонными ведомствами Украины и США», — подчеркнул президент USUBC.

Отметим, что США предложили передать Украине американские фрегаты типа Oliver Hazard Perry. Данные военные корабли будут увеличить обороноспособность ВМС Украины в Черном и Азовском морях. Чуть ранее американская береговая охрана передала украинским ВМС два катера класса «Айленд».

Суд Швейцарии разрешил украинским компаниям добиваться компенсаций от РФ за потерю активов в Крыму

Федеральный суд Швейцарии подтвердил право Арбитражного суда Женевы рассматривать иск 12 украинских компаний о компенсации убытков за экспроприацию крымских объектов. Об этом сообщает РБК-Украина. Суд отклонил апелляцию Российской Федерации, которая оспаривала компетенцию Женевского арбитража.

Украинские компании требуют возмещения убытков от РФ в Арбитражном суде Женевы в размере около $100 млн. Они заявляют, что при аннексии Крымского полуострова в 2014 году Российская Федерация совершила действия, которые привели к экспроприации объектов недвижимости в Крыму. В частности, Россия нарушила Договор о защите инвестиций с Украиной от 1998 года.

Напомним, в мае 2018 года Третейский суд в Гааге постановил, что Россия должна уплатить компенсацию украинским инвесторам за аннексию Крыма на сумму в $159 млн.

Кабмин выделил 209,7 млрд на безопасность и оборону страны

Верховная Рада принял в первом чтении проект государственного бюджета на 2019 год. В частности, на сектор безопасности и обороны в целом заложен ресурс в сумме 209,7 млрд грн. На закупку и модернизацию военной техники в следующем году Минобороны получит почти 17 млрд грн, что на 612,7 млн грн больше, чем в этом году. Также в бюджет заложен рост зарплат военнослужащих. Они будет ежемесячно получать денежное обеспечение не менее 10 тыс. грн.

На социальные расходы в бюджете предусмотрено 301,8 млрд грн. Правительство предусмотрело увеличение размера субвенции местным бюджетам на выплату социальных пособий на 3,1 млрд грн до 63 млрд грн. С 1 марта 2019 г. пенсии будут автоматически пересчитаны в зависимости от роста инфляции и средней заработной платы. Кроме того, в следующем году продолжится повышение пенсий бывшим военнослужащим. С 1 января 2019-го военные пенсии возрастут в среднем еще на 738 грн.

Также увеличивается помощь в финансировании местных инфраструктурных проектов: бюджет Государственного фонда регионального развития вырастет на 3,1 млрд грн до 9,1 млрд грн. Кроме того, субвенция на финансовое обеспечение автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности составит 17,6 млрд грн.

В бюджете следующего года заложено и увеличение зарплат учителей на 9%. В целом расходы на образование возрастут на 28 млрд грн по сравнению с бюджетом нынешнего года (до 242,6 млрд грн). Расходы на медицину по общему фонду увеличены на 8,4 млрд грн до 92,3 млрд грн. На финансирование программы «Доступные лекарства» предусмотрен 1 млрд, еще почти 6 млрд грн государство потратит на централизованную закупку лекарств.

За незаконный въезд в Украину россиян будут сажать в тюрьму

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №7017 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконное пересечение государственной границы».

Как сообщает 24tv.ua, новым законом вводится уголовная ответственность за пересечение госграницы Украины с целью причинения вреда интересам государства. Кроме того, перед законом будет отвечать и человек, который пересек границу Украины несмотря на то, что ему запрещен въезд на нашу территорию.

Это же касается представителей подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора (России). Так, уголовная ответственность для них наступает, если силовики проникнут в Украину любым способом вне пунктов пропуска через границу или в пунктах пропуска без соответствующих документов, либо с документами, содержащими недостоверные данные. За нарушение закона будут наказывать заключением на срок до 3 лет.

За повторное нарушение закона или совершение этого группой лиц нарушителям грозит тюремное заключение на срок от 3 до 5 лет.

Роберт Мюллер готов представить итоги расследования о вмешательстве РФ в американские выборы

После промежуточных выборов в Конгресс в ноябре комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера планирует представить основные выводы по своему расследованию о возможном вмешательстве РФ в выборы президента США в 2016 г. Об этом сообщает Bloomberg.

Собеседники агентства рассказали, что спецпрокурор, в частности, готов сообщить свои выводы о том, был ли сговор между Россией и будущим президентом США Дональдом Трампом, и предпринимал ли он действия, которые можно трактовать как препятствие правосудию.

Источники Bloomberg утверждают, что комиссия Мюллера не обязательно представит результаты расследования общественности. По закону спецпрокурор может сообщить о них лишь своему непосредственному руководителю, заместителю генерального прокурора Роду Розенштейну.





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