Позитив недели. С весны военные пенсионеры будут получать новые пенсии

Кроме того: российских дипломатов уличили в наркоторговле, General Electric наладит производство поездов в Украине, а США готовят новые санкции против РФ

Военным пенсионерам повысили пенсии

Правительство повысило выплаты военным пенсионерам на 1500 грн. «Мы прогнозируем, что повышение коснется 498 тыс. военных пенсионеров. На эти цели мы потратим в этом году примерно 7 млрд грн. Решение принято, к концу недели оно будет направлено на места, начнется работа с каждым пенсионером. В марте-апреле пенсионеры получат новые пенсии», — отметил премьер-министр Владимир Гройсман.

А по словам министра соцполитики Андрея Ревы соответствующее решение правительства предполагает поэтапное повышение пенсий представителям силовых структур с 1 января 2018 года. «В течение двух лет пенсионное обеспечение военнослужащих будет расти, — заверил он. — В среднем эта цифра составит 1500 грн. К концу срока, в 2020 году, она может удвоиться».

Напомним, посол Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что в Украине в тяжелых условиях был внедрен ряд реформ и те, кто их не видит, — «или идиоты, или люди с ограниченной точкой зрения».

General Electric наладит совместное производство с Украиной

Американская компания General Electric US поставит, модернизирует и наладит производство поездов в Украине. «Контракт между «Укрзализныцей» и General Electric US на миллиард долларов предусматривает поставку локомотивов, производство с постепенным увеличением локализации, а также модернизацию существующих локомотивов», — отметил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, в проекте будут активно принимать участие украинские банки и наши партнеры из США.

Ранее Кабинет министров и «Укрзализныця» достигли договоренностей с General Electric, согласно которым локализация производства составит не менее 40%, кроме того, Украина станет составной частью мировой сети производства американской компании.

General Electric также планирует сотрудничество с Украиной в сферах возобновляемой энергетики и здравоохранения. По словам главы Национального инвестиционного совета Юлии Ковалив, в сфере здравоохранения речь может идти о поставках диагностического оборудования для развития телемедицины в небольших городках и селах. В настоящее время офис Нацинвестсовета исследует возможности реализации такого проекта.

Швеция и Финляндия готовы отправить миротворцев на Донбасс

Швеция может предоставить свои войска для миротворческой миссии ООН на востоке Украины. Об этом заявил министр обороны Швеции Питер Хултквист, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Reuters. «Если мы увидим надлежащие условия, и если признаем, что эта миссия может помочь, тогда мы открыты для этого», — сказал он.

Ранее о возможности участия в качестве миротворцев заявлял президент Финляндии Саули Ниинисте. По его словам, речь идет об одной из самых серьезных проблем в Европе, поэтому, если будет даже небольшая возможность решить кризис, Финляндия должна принять участие в урегулировании проблемы.

Отметим, что в докладе, подготовленном бывшим генсекретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, ныне советником президента Украины Петра Порошенко, Швеция была предложена как одна из стран, которая может возглавить миротворческую миссию на Донбассе. Доклад был представлен специальному посланнику США в Украине Курту Волкеру. В частности, в документе говорится о предоставлении 20 тыс солдат из стран, не входящих в НАТО, и 4 тыс полицейских для помощи в решении кризиса в Украине.

Напомним, Курт Волкер в интервью «Европейской правде» рассказал, что Украина сможет покупать у США то вооружение, которого ей не хватает, а часть американской помощи будет бесплатной. «Наша цель — восполнить пробелы в вооружении украинской армии, повысив способность ВСУ защищать свою территорию», — подчеркнул он.

Не только допинг. Российских послов уличили в наркоторговле

Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российского керлингиста Александра Крушельницкого бронзовой медали Олимпиады в Пхенчхане в связи с тем, что в допинг-пробе спортсмена был обнаружен мельдоний, входящий в список запрещенных препаратов. А 23 февраля положительная допинг-проба обнаружилась у российской бобслеистки Надежды Сергеевой. В России традиционно заговорили о провокации: Крушельницкому что-то в еду подмешали, а Сергееву наказывают за сердечные капли.

А в это время мировая пресса обсуждает еще один скандал, связанный с Россией. В посольстве этой страны в Аргентине полиция изъяла 386 кг кокаина, который был спрятан в 12 чемоданах. Как отмечает издание Clarin, груз предназначался для перевозки в Россию. Сотрудники аргентинской полиции уже задержали 5 сотрудников посольства. По данным СМИ, если контрабанда попала бы на территорию РФ во время Чемпионата мира по футболу, выгода от реализации могла быть баснословной.

После того как кокаиновый скандал скрыть уже было невозможно, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила: наркотики были, а выявили их якобы благодаря совместной операции правоохранительных органов России и Аргентины. «Наркобарон» оказался сотрудником технического состава посольства, у которого закончилась командировка. Ихтамнет, одним словом.

США готовят новый санкционный удар по России

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что российское вмешательство в американскую президентскую кампанию 2016 года является способом боевых действий нового уровня. «Россия вмешивалась в выборы (в США), никаких сомнений по этому поводу нет», — сообщила Хейли.

В свою очередь Минфин США в течение нескольких недель представит новые санкции против России. «Мы продолжаем рассматривать вмешательство в выборы. Мы тесно сотрудничаем с ФБР. В случае необходимости рассмотрим имеющуюся у них информацию о частных лицах», — отметил руководитель Минфина США Стивен Мнучин. Скорее всего, речь идет о фигурантах «кремлевского списка», куда вошло почти все руководство и крупные предприниматели России — всего более 200 человек.

Напомним, представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что антироссийские ограничения в рамках закона о противодействии противникам Америки посредством санкций привели к потерям российского оборонно-промышленного комплекса примерно на $3 млрд. «Прекращение таких сделок, по сути, является наказанием. Зачем? Потому что это означает, что меньше денег уходит в российский бюджет. Таким образом, это можно считать успехом в части привлечения России к ответственности», — отметила она.

Науэрт также уточнила, что всем американским дипмиссиям поручено предпринимать шаги для предотвращения деловых контактов с Россией, прежде всего с ее оборонно-промышленным комплексом. Так, комментируя возможную сделку между Ираком и Россией по приобретению комплексов С-400, она подчеркнула, что Вашингтон предупреждает Багдад и другие страны о возможных последствиях подобных сделок.





Источник