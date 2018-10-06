Позитив недели. Россия нарвалась на новые санкции за кибершпионаж

Кроме того: НАТО создает в Украине центр киберзащиты, Сенат США признал Голодомор геноцидом украинцев, а Верховная Рада дала старт масштабной украинизации

Против России готовы усилить санкции из-за кибершпионажа

Спецслужбы США обнародовали имена семерых россиян, которых подозревают в организации многочисленных хакерских атак по всему миру, в том числе на сервера Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и совместной следственной группы, ведущей расследование дела о крушении самолета рейса МН17 в небе над Донбассом в июле 2014-го года, сообщает ВВС.

Имена российских шпионов — Евгений Серебряков, Алексей Моренец, Иван Ермаков, Артем Малышев, Алексей Минин, Дмитрий Бадин и Олег Сотников. Все — офицеры российского ГРУ.

Нидерланды, Канада и Евросоюз назвали действия РФ агрессивным шагом. «Попытка проникнуть в охраняемую систему международной организации, которая работает над тем, чтобы избавить мир от химоружия, показывает неуважение со стороны ГРУ ценностей и правил, которые приняты в мире и направлены на защиту всех нас», — сказано в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. А Великобритания и Германия рассматривают вопрос введения новых ограничительных мер в отношении России.

«Мы должны быть готовы принять меры самостоятельно или, желательно, вместе с союзниками», — заявил Bloomberg Дэвид Лидингтон, глава канцелярии премьер-министра Великобритании. По словам официального представителя правительства Германии Штефана Зайберта, Берлин вместе с европейскими партнерами также рассматривает введение дополнительных санкций против России. «Немецкое правительство почти уверено, что за недавними атаками стоит российская военная разведка», — сказал Зайберт.

Напомним также, что исследовательская группа Bellingcat установила истинную личность второго подозреваемых в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, известного как «Петров». Как сообщил исследователь Bellingcat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер, соответствующая информация будет обнародована 9 октября. Ранее журналисты-расследователи назвали настоящую фамилию подельника «Петрова». Им оказался полковник ГРУ РФ Анатолий Чепига.

Харьковские оружейники передали армии 16 танков и пять БТР

Харьковские предприятия «Укроборонпрома» передали украинской армии 21 единицу тяжелого вооружения и техники. 3-го октября на территории ГП «Завод им. Малышева» украинские военные получили 16 танков Т-80 и Т-64, восстановленных на «Харьковском бронетанковом заводе». Также передано пять БТР-4, изготовленных на ГП «Харьковское конструкторское бюро машиностроения им. Морозова».

Во время передачи техники был продемонстрирован БТР-4МВ1, созданный на базе конструкторских решений стран-членов НАТО, танк БМ «Оплот», РСЗО «Верба», двигатели для бронетехники, экспериментальный корпус БТР-4, другое вооружение и военная техника.

Кроме того, был представлен оперативно-тактический ракетный комплекс «Сапсан», в разработке которого принимают участие предприятия концерна «Укроборонпром».

В НАТО заявили о создании в Украине центра по защите киберпространства

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс оказывает Украине разностороннюю и помощь в создании центра по защите киберпространства, пишет РБК-Украина. «В настоящее время НАТО помогает Украине создавать центр реагирования на киберинциденты. Он будет одним из способов помочь ей справиться с попытками вмешаться, вторгнуться или взломать ее киберсети», — заявил Столтенберг, отвечая на вопрос, возможно ли сотрудничество между НАТО и Украиной перед выборами в вопросах предотвращения кибератак.

Напомним, ранее сообщалось, что в НАТО обеспокоены дестабилизирующей деятельностью России в Азовском море и полностью поддерживают позицию Украины в этой ситуации.

Американский Сенат признал Голодомор геноцидом украинского народа

Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа. Об этом сообщается на странице посольства Украины в США в Facebook.

«В частности, в постановляющую часть документа включено признание Сенатом выводов правительственной Комиссии США по Голоду в Украине (от 22 апреля 1988 г.) о том, что «Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 гг. геноцид украинского народа», — говорится в сообщении. Резолюция осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа. В документе также содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии.

Президент Петр Порошенко приветствовал решение американского Сената и призвал страны ЕС тоже признать Голодомор актом геноцида украинского народа. «Думаю, что это (признание Голодомора геноцидом) продолжение тщательной работы по формированию проукраинской мировой коалиции», — подчеркнул Порошенко.

Парламент дал старт масштабной украинизации

В четверг законопроект № 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят депутатами ВР за основу. «За» проголосовал 261 народный депутат. Документ регулирует применение языка во всех сферах общественной жизни, однако не распространяется на личное общение.

Согласно нормативно-правовому акту, кроме высших должностных лиц, владеть украинским языком обязаны офицеры, правоохранители и представители спецслужб, адвокаты, нотариусы, руководители государственных и коммунальных детсадов, школ, учреждений среднего и высшего образования, учителя, преподаватели и ученые, медики государственных и коммунальных учреждений, другие чиновников.

На украинском должны вестись делопроизводство, документооборот, судопроизводство. Обслуживать потребителей в разных сферах должны на украинском языке, а по просьбе клиента — на любом другом.

Законопроект предусматривает создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка, а также введение должности уполномоченного по защите государственного языка. Предполагается, что граждане смогут обращаться к нему, когда их право на украинский язык было нарушено. Такой уполномоченный сможет принять решение о проведении языковой экспертизы.





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