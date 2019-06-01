Позитив недели. Ракеты «Нептуна» станут менее уязвимы для перехвата. Новости политики

Кроме того: Украина будет добиваться изменения статуса Керченского пролива, ВР просит ужесточить санкции против РФ, а Бундестаг планирует рассмотреть петицию о Голодоморе

Усовершенствованный «Нептун» прошел успешные испытания

Ракетный комплекс «Нептун» прошел огневые испытания на одном из военных полигонов Одесской области. Во время стрельб проверялась работа целого ряда нововведений в конструкции крылатой ракеты Р-360.

Прежде всего, указывают в «Укроборонпроме», «Нептун» получил новую головку самонаведения, которая позволяет захватывать цель в условиях сложного маневрирования. Крылатая ракета получила и новый стартовый двигатель, обеспечивающий более активное выведение на маршевый участок полета, а также крылья и рули большей площади, которые должны повысить управляемость и маневренность Р-360.

Кроме того, в ракете были заменены часть электронных и цифровых систем, которые должны обеспечить ее работу в сложных условиях. Среди этих нововведений — новый радиовысотомер, благодаря которому удалось уменьшить высоту полета Р-360. Именно этот параметр является одним из важнейших, поскольку чем меньше высота полета, тем сложнее противнику увидеть и перехватить крылатую ракету. И теперь она может лететь в считанных метрах над поверхностью. Что значительно уменьшает время для ее обнаружения, идентификации и перехвата.

Были заменены и составные части системы навигации, которые теперь обеспечивают работу даже в условиях мощного использованием противником средств радиоэлектронной борьбы. Учитывая все изменения в крылатой ракете, а также ее возможности маневрировать на маршруте полета к цели, становится возможным обойти зоны противовоздушной обороны противника и уничтожить цель в тылу врага неожиданным ударом.

Парламент попросит ужесточить санкции против РФ за нарушение прав коренных народов

Верховная Рада Украины приняла проект постановления №10125 об обращении к международному сообществу по новым санкциям против РФ за нарушения прав коренных народов в Российской Федерации.

Как сообщает «Прямой», парламент призывает Россию прекратить нарушение прав коренного крымско-татарского народа, всех граждан Украины на оккупированных Россией территориях нашей страны, немедленного освобождения политических заключенных, заложников и военнопленных, безусловного выполнения приказа Международного суда ООН от 19 апреля 2017 по промежуточным мероприятиям в деле Украина против Российской Федерации, освобождение оккупированных Россией территорий Украины.

Также Верховная Рада обращается к ООН, парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций с призывом осудить действия РФ, направленные на нарушение и ограничение политических, гражданских, национальных, религиозных и культурных прав представителей коренных народов Российской Федерации как противоречащие общепризнанным принципам и нормам международного права.

Депутаты призывают международное сообщество усиливать политико-дипломатическое давление на РФ с целью прекращения политики фактической ассимиляции коренных народов, нарушение суверенитета автономных республик Российской Федерации как формы национальной государственности коренных народов, обеспечения полной и реального равенства лиц, принадлежащих к коренным народам.

Напомним также, что специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты не будут признавать паспорта Российской Федерации, выданные в неподконтрольных украинской власти районах Донбасса и в аннексированном Крыму.

Немецкий Бундестаг осенью рассмотрит петицию о признании Голодомора геноцидом

Онлайн-петиция на сайте немецкого Бундестага, которая предлагает депутатам признать геноцидом Голодомор 1932-1933 годов, набрала необходимое количество голосов — 50 тысяч. Напомним, петиция, инициированная мюнхенской украинской общиной, появилась в конце апреля. Подписаться под ней могли также граждане Украины.

Теперь, как объяснила «Радио Свобода» член парламентской немецко-украинской группы Бундестага от Социал-демократической партии Германии Симтье Меллер, документ будет рассмотрен членами комитета Бундестага по вопросам петиций. По ее словам, ожидать окончательного решение немецких законодателей можно будет осенью.

«Я владею цифрами Голодомора, и могу лишь подтвердить, насколько ужасно это было — создать искусственный голод. И, конечно, это было сделано вполне осознанно», — отметила госпожа Меллер.

Украина будет добиваться изменения статуса Керченского пролива

Министерство иностранных дел Украины будет добиваться смены статуса Керченского пролива, чтобы сделать его международным. Об этом заявила замглавы МИД Елена Зеркаль, передает радио «НВ».

«Очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор есть, и правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива», — сказала Зеркаль.

Ссылаясь на Конвенцию ООН по морскому праву, принятую в 1982 году, она отметила, что страны, граничащие с проливом, не могут дискриминировать каким-либо образом корабли других государств, использующих пролив для транзита, не должны препятствовать транзитному проходу или приостанавливать его.

Замглавы МИД также отметила, что разрывать соглашение с Россией о статусе Керченского пролива, заключенное в 2003 году, Украина не намерена, поскольку это базовый документ, в котором указывается необходимость обеспечения свободы судоходства.

Верховная Рада поддержала революционный законопроект «О среднем образовании»

Парламент в первом чтении поддержал проект закона «О полном общем среднем образовании». За него проголосовали 229 народных депутатов.

Как отмечает «Левый берег», среди новшеств законопроекта — введение реального, а не декларативного выбора предметов вариативной составляющей. Он позволяет создавать межклассные группы для изучения предметов, когда дисциплину слушает не один класс, а группа учеников из разных классов одной параллели или смежных классов.

Законопроект предусматривает три модели имплементации языковых норм закона об образовании для национальных меньшинств, расширяет возможности для учителей при создании программ, разработке собственной системы поощрения ученика, повышении квалификации по собственному выбору и за средства государства.

Законопроектом устанавливаются доплаты для учителей в размере 10-20% от зарплаты за заведование ресурсными комнатами, кабинетами информатики и спортивными залами. Также они смогут получать дополнительные доплаты, благодаря закону сможет устанавливать основатель заведения. А родителям гарантируется право внепланового институционального аудита школы в случае конфликта с администрацией учреждения. Кроме того, законопроект предполагает конкурсный отбор на занятие должности директора школы с обязательной видеотрансляцией процесса.





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