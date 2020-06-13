Позитив недели. «Нептуны» выходят на боевое дежурство. Новости политики

Кроме того: украинские катера «Старобельск» и «Костополь» испытали свои боевые возможности, а США утвердили помощь Украине в сфере безопасности на $250 млн

К постановке на боевое дежурство готовят три дивизиона «Нептунов»

На государственном предприятии «НПО «Павлоградский химический завод» в ближайшее время планируют запустить масштабное производство компонентов для отечественных крылатых ракет Р-360 комплекса «Нептун». Как сообщает Defense Express со ссылкой на директора предприятия Леонида Шимана, запланирована поставка ракет для трех дивизионов ЖК-360МЦ «Нептун».

По предварительным данным, в состав дивизиона берегового противокорабельного комплекса «Нептун» входят шесть пусковых установок УСПУ-360 с 24 крылатыми ракетами и соответствующее количество транспортно-заряжающих (ТЗМ-360) и транспортных машин (ТМ-360). В общем, один дивизион вооружен 72 крылатыми ракетами Р-360 (по четыре ПКР на каждой из шести машин — УСПУ-360, ТЗМ-360 и ТМ-360).

Таким образом, согласно заявлению Леонида Шимана, пока запланировано производство по меньшей мере 216 ракет для береговой версии комплекса, которыми вооружат три дивизиона ЖК-360МЦ. Вместе это насчитывает 18 пусковых установок. С учетом полного боекомплекта на базах хранения количество заказанных ракет может быть в несколько раз больше, отмечает Defense Express.

Патрульный катер «Старобельск» принял участие в тренировках PASSEX

В акватории Черного моря состоялась совместная тренировка типа PASSEX с участием патрульного катера ВМС ВС Украины «Старобельск» и корвета ВМС Румынии Contraamiral Horia Macellariu. Об этом сообщает служба по связям с общественностью командования Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Во время выполнения совместных маневров в открытом море корабли стран отработали ряд задач по повышению совместимости в соответствии со стандартами Североатлантического альянса. Основное внимание уделялось совершенствованию навыков и действий экипажей кораблей во время выполнения задач в составе корабельных групп. В частности, экипажи кораблей отработали ряд совместных учебных упражнений и выполнили маневр в костюмах разного типа.

Кроме того, корабли отработали усложненное и тактическое маневрирование в море, упражнялись в установлении и ведении связи в соответствии со стандартами НАТО. Также при поддержке украинской авиации, имитировавшей нападение на корабли, военные моряки двух стран отработали действия экипажа по противовоздушной обороне.

Конгресс США утвердил пакет помощи Украине в сфере безопасности на $250 млн

11 июня, в соответствии с рекомендациями Министерства обороны США, американский Конгресс утвердил пакет помощи Украине на 2020 финансовый год на сумму $250 млн по программе Ukraine Security Assistance Initiative, USAI. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Нынешний пакет помощи предусматривает предоставление нашему государству различных средств наблюдения, контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, систем обеспечения кибернетической безопасности и противодействия российской пропаганде и тому подобное. Важное место в нем занимает поддержка Военно-Морских сил Украины, что должно способствовать установлению стабильности и безопасности в Азово-Черноморском регионе.

Реформа сектора безопасности и обороны, приближение его к стандартам НАТО и достижение максимальной совместимости с вооруженными силами стран Альянса остаются одними из главных приоритетов правительства Украины, подчеркнули в Минобороны.

В Черном море испытали боевые возможности МБАК «Костополь»

В акватории Черного моря в рамках проведения государственных испытаний седьмой из серии малых бронированных артиллерийских катеров (МБАК) проекта 58155 «Костополь» отработал нанесение прицельных огневых ударов по береговым целям.

Как сообщает Армія.inform, в ходе испытаний, кроме стрельб в море, военные моряки вместе с заводчанами проверили мореходные качества катера, скорость, маневренные характеристики на ходу и во время разворотов, возможности энергетической установки и аппаратуры навигации. Также была протестирована работа системы защиты от наведения оружия противника. Она действует в автоматическом режиме и позволяет защитить экипаж и корпус катера с помощью «тепловых ловушек», которые отстреливаются при облучении объекта системами наведения оружия противника.

Кроме того, моряки проверили возможности системы автоматической постановки дымовых и тепловых завес.

Танк Т-72АМТ прошел завершающий этап испытаний

ГП «Киевский бронетанковый завод» провело завершающий этап испытаний модернизированного танка Т-72АМТ — взвешивание машины. Как отмечается на Facebook-странице «Укроборонпрома», уже через несколько недель специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники подготовят комплексное заключение по испытаниям всех характеристик танка.

Обновленная его версия в последнее время проходила испытания на Черниговщине. В частности, были проведены ходовые и подводные испытания, а также тестирование возможности вести огонь высокоточным противотанковым снарядом «Комбат» от ГККБ «Луч». Т-72АМТ серийно производится на Киевском бронетанковом заводе и является модернизированной версией советского танка Т-72А. В начале этого года предприятие отгрузило Вооруженным силам три десятка таких машин. Последняя партия из шести танков Т-72АМТ передана ВСУ в марте.

Кроме того, по сообщению Defense Express, Украина будет модернизировать для Индонезии легкий плавающий танк ПТ-76 — машина вооружится украинскими ракетами. Установленная на танк 90-мм пушка Cockerill Mk 3M-A2 бельгийской компании CMI Defense будет использовать противотанковую управляемую ракету Falarick 90 от ГосККБ «Луч».

В рамках модернизации танк получит ряд изменений: новый двигатель, трансмиссию, систему активной защиты «Заслон-Л», цифровую многофункциональную систему прицеливания и управления вооружением «Синтез», современную систему навигации «Базальт», радиостанции Harris и другие усовершенствования.





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