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Позитив недели. «Нептун» и «Ольха» пройдут испытания со сложным маневрированием. Новости политики

Политика 18 Май 2019
Позитив недели. «Нептун» и «Ольха» пройдут испытания со сложным маневрированием. Новости политики
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Кроме того: «Южмаш» провел успешные испытания детали новой ракеты «Циклон-4», Кабмин расширил санкции против РФ, а США хотят поддержать Украину на $445 млн

«Нептун» и «Ольха» пройдут испытания со сложным маневрированием

Ракетный комплекс «Нептун» и модернизированная реактивная система «Ольха», которые были созданы в тесной кооперации предприятий кластера высокоточного вооружения и боеприпасов ГК «Укроборонпром», пройдут очередной этап испытаний. Он состоится уже до конца мая на одном из полигонов в Одесской области, то есть через полтора месяца после последних испытаний.

Во время пусков проверят соответствие нового высокоточного вооружения заявленным тактико-техническим характеристикам, в частности дальности полета и точности поражения целей. В огневых испытаниях примет участие ракетный комплекс «Нептун» с крылатой ракетой Р-360, которая способна уничтожать цели на расстоянии 300 км. Во время пуска будет завершено испытание головки самонаведения крылатой ракеты в условиях сложного маневрирования при наведении ракеты на цель.

Ракетный комплекс «Нептун», в состав которого входит универсальная самоходная пусковая установка, транспортная машина для перевозки ракет, транспортно-заряжающая машина и командно-штабной модуль, должен стать основой мобильной системы береговой обороны Украины.

Также во время испытаний будет протестирована работа «Ольхи-М» — модернизированного варианта «Ольхи», имеющей более высокую дальность полета в 130 км и повышенную точность. «Ольха-М» оснащена новой системой управления, навигационным оборудованием, и системой управления пусками.

В Украине испытали детали новой ракеты «Циклон-4»

На государственном предприятии «Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А.М.Макарова» успешно провели испытания детали новой ракеты-носителя «Циклон-4». Об этом сообщает «Укринформ».

Также отмечается, что на вибрационно-функциональных испытаниях головного обтекателя ракеты-носителя «Циклон-4» присутствовали представители канадской компании Maritime Launch Services Ltd, которая строит космодром для запуска этой ракеты-носителя. На предприятии подчеркнули, что в дальнейшем будет изготовлен образец головного обтекателя для проведения первых летных испытаний.

Напомним, ГП «ПО Южный машиностроительный завод им. Макарова» входит в состав Государственного космического агентства. За время существования на предприятии было создано четыре генерации ракетных комплексов стратегического назначения, около 400 космических аппаратов 70 различных модификаций, космические ракеты-носители семейств: «Циклон», «Космос», «Зенит».

Семейство ракет-носителей «Циклон» — транспортная космическая система, предназначенная для высокоточного выведения на круговые, геостационарные, солнечно-синхронные орбиты одного или группы космических аппаратов. Возможности ракеты позволяют выводить на орбиту высотой 500 км космические аппараты или группы космических аппаратов весом до 5500 кг.

В комитете Конгресса США утвердили законопроект с $445 млн поддержки Украине

Фото из открытых источников

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона с поддержкой для Украины. Об этом сообщили в посольстве Украины в Соединенных Штатах Америки.

Проект «Закона об ассигновании Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2020-й финансовый год» определяет смету помощи Украине по линии Госдепа США, Агентства США по международному развитию и причастных ведомств в сумме $445700000. Указанная сумма включает, в частности, ассигнования в размере $115 млн. для предоставления нашему государству помощи по программе «Международное военное финансирование».

Кроме того, Комитет рекомендовал Госдепу США и Агентству США по международному развитию продолжать взаимодействие с украинской стороной в реализации программ реабилитации и адаптации украинских военных, в помощи Министерству по делам ветеранов, а также в дальнейшем развитии борьбы с кибер-угрозами со стороны РФ. Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен полным составом Палаты представителей, поддержанный Сенатом и подписан Президентом США, отмечают в украинском посольстве.

Кабинет министров расширил санкции против страны-агрессора

Фото: УНИАН

Кабинет министров Украины пополнил перечень российских товаров, запрещенных к ввозу в Украину. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 15 мая. Кроме того, Кабмин проголосовал за введение особого вида пошлины для российской продукции.

Как сообщает «Украинская правда», новые ограничения являются зеркальными к действиям и решениям правительства РФ. Речь идет о запрете ввоза в Украину групп промышленных товаров, минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, транспортных средств. Специальная пошлина, введение которой также поддержало правительство, будет применяться с 1 августа 2019 г. независимо от других видов пошлины. Доходы бюджета от этой пошлины должны направляться в специальный фонд и тратиться на импортозамещение.

Размер пошлины будет иметь процентное отношение к стоимости товаров, импортируемых из России. Принятие постановления будет способствовать дополнительным поступлениям в государственный бюджет во втором полугодии 2019 г. на уровне 3,7 млрд гривен.

Отныне к ввозу на территорию Украины запрещены портландцемент, глиноземистый цемент, цемент шлаковый, цемент и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров, а также фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины.

Также отметим, что РФ утратила первое место в рейтинге крупнейших торговых партнеров Украины. По итогам квартала, крупнейшим торговым партнером стал Китай — $2,643 млрд — 10,2% от общего объема. Россия — на втором месте ($2558,7 млрд 9,8%), хотя еще по итогам 2018 г. была первой.

Страна-агрессор также потеряла первое место среди импортеров украинских товаров. За первый квартал Украина сократила экспорт товаров в РФ на 7,2% до $$759,4 млн. При этом экспорт товаров из Украины в страны ЕС вырос на 15% до $20,153 млрд. Доля стран ЕС во внешней торговле Украины в 2018 г. составила 42,6%.

«Вы изменили страну за последние пять лет». Ведущие страны мира отметили заслуги Порошенко

Фото: УНИАН

Послы стран «Большой семерки» поблагодарили президента Украины Петра Порошенко за реформы. Об этом шла речь во время встречи главы украинского государства с послами стран «Большой семерки» и Европейского Союза, сообщает РБК-Украина.

На встрече особое внимание было уделено вопросу продолжения санкционной политики против России, а также консолидации международных усилий для освобождения украинских заложников и моряков, которые незаконно удерживаются в РФ. «Я обращаюсь к вам с просьбой продолжить поддержку Украины, особенно учитывая ситуацию с безопасностью. Продолжить поддержку нашей страны на пути реформ. Это является чрезвычайно важным», — сказал президент. Порошенко поблагодарил послов «за сильную позицию по соблюдению принципа «ничего об Украине без Украины».

«Мы вспоминаем много успешных и важных реформ, которые были сделаны за время вашего лидерства. Особенно это касается реформирования банковского сектора. И как пример я особенно хочу отметить успешную национализацию «ПриватБанка», — подчеркнула чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики Изабель Дюмон от имени послов «Большой семерки».

Среди других успешных реформ она отметила децентрализацию, реформирование судебной системы, борьбу с коррупцией, внедрение верховенства права и реформы в энергетическом секторе.

В свою очередь, глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли отметил: «Вы изменили страну за последние пять лет. В этом нет никаких сомнений. Это безоговорочный факт. У Украины сегодня нет ничего общего с Украиной 2014 года. И мы все понимаем ваш личный вклад в этом стремлении. Вы приблизили Украину к Европейскому Союзу».



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