Позитив недели. «Нептун» и «Ольха» пройдут испытания со сложным маневрированием. Новости политики

Кроме того: «Южмаш» провел успешные испытания детали новой ракеты «Циклон-4», Кабмин расширил санкции против РФ, а США хотят поддержать Украину на $445 млн

«Нептун» и «Ольха» пройдут испытания со сложным маневрированием



Ракетный комплекс «Нептун» и модернизированная реактивная система «Ольха», которые были созданы в тесной кооперации предприятий кластера высокоточного вооружения и боеприпасов ГК «Укроборонпром», пройдут очередной этап испытаний. Он состоится уже до конца мая на одном из полигонов в Одесской области, то есть через полтора месяца после последних испытаний.

Во время пусков проверят соответствие нового высокоточного вооружения заявленным тактико-техническим характеристикам, в частности дальности полета и точности поражения целей. В огневых испытаниях примет участие ракетный комплекс «Нептун» с крылатой ракетой Р-360, которая способна уничтожать цели на расстоянии 300 км. Во время пуска будет завершено испытание головки самонаведения крылатой ракеты в условиях сложного маневрирования при наведении ракеты на цель.

Ракетный комплекс «Нептун», в состав которого входит универсальная самоходная пусковая установка, транспортная машина для перевозки ракет, транспортно-заряжающая машина и командно-штабной модуль, должен стать основой мобильной системы береговой обороны Украины.

Также во время испытаний будет протестирована работа «Ольхи-М» — модернизированного варианта «Ольхи», имеющей более высокую дальность полета в 130 км и повышенную точность. «Ольха-М» оснащена новой системой управления, навигационным оборудованием, и системой управления пусками.

В Украине испытали детали новой ракеты «Циклон-4»



На государственном предприятии «Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А.М.Макарова» успешно провели испытания детали новой ракеты-носителя «Циклон-4». Об этом сообщает «Укринформ».

Также отмечается, что на вибрационно-функциональных испытаниях головного обтекателя ракеты-носителя «Циклон-4» присутствовали представители канадской компании Maritime Launch Services Ltd, которая строит космодром для запуска этой ракеты-носителя. На предприятии подчеркнули, что в дальнейшем будет изготовлен образец головного обтекателя для проведения первых летных испытаний.

Напомним, ГП «ПО Южный машиностроительный завод им. Макарова» входит в состав Государственного космического агентства. За время существования на предприятии было создано четыре генерации ракетных комплексов стратегического назначения, около 400 космических аппаратов 70 различных модификаций, космические ракеты-носители семейств: «Циклон», «Космос», «Зенит».

Семейство ракет-носителей «Циклон» — транспортная космическая система, предназначенная для высокоточного выведения на круговые, геостационарные, солнечно-синхронные орбиты одного или группы космических аппаратов. Возможности ракеты позволяют выводить на орбиту высотой 500 км космические аппараты или группы космических аппаратов весом до 5500 кг.

В комитете Конгресса США утвердили законопроект с $445 млн поддержки Украине



Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона с поддержкой для Украины. Об этом сообщили в посольстве Украины в Соединенных Штатах Америки.

Проект «Закона об ассигновании Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2020-й финансовый год» определяет смету помощи Украине по линии Госдепа США, Агентства США по международному развитию и причастных ведомств в сумме $445700000. Указанная сумма включает, в частности, ассигнования в размере $115 млн. для предоставления нашему государству помощи по программе «Международное военное финансирование».

Кроме того, Комитет рекомендовал Госдепу США и Агентству США по международному развитию продолжать взаимодействие с украинской стороной в реализации программ реабилитации и адаптации украинских военных, в помощи Министерству по делам ветеранов, а также в дальнейшем развитии борьбы с кибер-угрозами со стороны РФ. Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен полным составом Палаты представителей, поддержанный Сенатом и подписан Президентом США, отмечают в украинском посольстве.

Кабинет министров расширил санкции против страны-агрессора

Кабинет министров Украины пополнил перечень российских товаров, запрещенных к ввозу в Украину. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 15 мая. Кроме того, Кабмин проголосовал за введение особого вида пошлины для российской продукции.

Как сообщает «Украинская правда», новые ограничения являются зеркальными к действиям и решениям правительства РФ. Речь идет о запрете ввоза в Украину групп промышленных товаров, минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, транспортных средств. Специальная пошлина, введение которой также поддержало правительство, будет применяться с 1 августа 2019 г. независимо от других видов пошлины. Доходы бюджета от этой пошлины должны направляться в специальный фонд и тратиться на импортозамещение.

Размер пошлины будет иметь процентное отношение к стоимости товаров, импортируемых из России. Принятие постановления будет способствовать дополнительным поступлениям в государственный бюджет во втором полугодии 2019 г. на уровне 3,7 млрд гривен.

Отныне к ввозу на территорию Украины запрещены портландцемент, глиноземистый цемент, цемент шлаковый, цемент и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров, а также фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины.

Также отметим, что РФ утратила первое место в рейтинге крупнейших торговых партнеров Украины. По итогам квартала, крупнейшим торговым партнером стал Китай — $2,643 млрд — 10,2% от общего объема. Россия — на втором месте ($2558,7 млрд 9,8%), хотя еще по итогам 2018 г. была первой.

Страна-агрессор также потеряла первое место среди импортеров украинских товаров. За первый квартал Украина сократила экспорт товаров в РФ на 7,2% до $$759,4 млн. При этом экспорт товаров из Украины в страны ЕС вырос на 15% до $20,153 млрд. Доля стран ЕС во внешней торговле Украины в 2018 г. составила 42,6%.

«Вы изменили страну за последние пять лет». Ведущие страны мира отметили заслуги Порошенко

Послы стран «Большой семерки» поблагодарили президента Украины Петра Порошенко за реформы. Об этом шла речь во время встречи главы украинского государства с послами стран «Большой семерки» и Европейского Союза, сообщает РБК-Украина.

На встрече особое внимание было уделено вопросу продолжения санкционной политики против России, а также консолидации международных усилий для освобождения украинских заложников и моряков, которые незаконно удерживаются в РФ. «Я обращаюсь к вам с просьбой продолжить поддержку Украины, особенно учитывая ситуацию с безопасностью. Продолжить поддержку нашей страны на пути реформ. Это является чрезвычайно важным», — сказал президент. Порошенко поблагодарил послов «за сильную позицию по соблюдению принципа «ничего об Украине без Украины».

«Мы вспоминаем много успешных и важных реформ, которые были сделаны за время вашего лидерства. Особенно это касается реформирования банковского сектора. И как пример я особенно хочу отметить успешную национализацию «ПриватБанка», — подчеркнула чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики Изабель Дюмон от имени послов «Большой семерки».

Среди других успешных реформ она отметила децентрализацию, реформирование судебной системы, борьбу с коррупцией, внедрение верховенства права и реформы в энергетическом секторе.

В свою очередь, глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли отметил: «Вы изменили страну за последние пять лет. В этом нет никаких сомнений. Это безоговорочный факт. У Украины сегодня нет ничего общего с Украиной 2014 года. И мы все понимаем ваш личный вклад в этом стремлении. Вы приблизили Украину к Европейскому Союзу».





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