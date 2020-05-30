Позитив недели. Крылатые ракеты «Нептун» подтвердили свои боевые характеристики. Новости политики

Кроме того: Украина получит новое вооружение из США, наши МиГи сопровождали американские бомбардировщики, а на вертолетах Ми-8 МСБ-В испытывают ракету С-13

Фото: Генштаб ВСУ

«Нептун» успешно отработал одновременное поражение двух целей

По словам генерального конструктора — генерального директора ГККБ «Луч» Олега Коростелева, две противокорабельные ракеты Р-360 стартовали с пусковой установки с интервалом всего в две секунды. У первой ракеты цель находилась в море на расстоянии около 85 км. Вторая ракета должна была поразить мишень на расстоянии до 110 км. Расстояние между двумя целями составляло более 20 км.

«Благодаря специальной полетной задаче, каждая головка самонаведения ракеты получила координаты целей: курс, дальность полета и время, которое затрачивается для захвата каждой из целей. Во время полетного пути за 10-15 км до двух точек поражения ракеты самостоятельно снизились до 5 метров над уровнем Черного моря. Далее ракеты рассчитали оптимальную точку попадания, преодолели оставшийся путь, и уничтожили две морские цели», — цитирует Олега Коростелева АрмияInform. Испытания проходили на государственном испытательном полигоне ВСУ «Алибей» в Одесской области.

Напомним, ракета Р-360 комплекса «Нептун», разработанная ГККБ «Луч», предназначена для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, имеет боевую часть массой 150 кг и дальность поражения цели до 280 км.

Наши МиГи запускали ракеты и сопровождали американские бомбардировщики

Модернизированный истребитель МиГ-29МУ2 начал испытания с применением ракет «воздух-земля». Как сообщает Defense Express, легкий фронтовой истребитель, модернизированный на ГП «Львовский государственный авиационно-ремонтный завод», в сопровождении еще одного МиГ-29 ВС ВСУ сделал несколько заходов на цель, во время которых выпустил по одной ракете Х-29Т.

Издание напоминает, что на днях пресс-служба Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники (ГНИИ ВС ВВТ) сообщила, что «продолжаются летно-конструкторские испытания модернизированного самолета МиГ-29, в частности с боевым применением управляемого ракетного вооружения типа «воздух-земля».

Кроме того, как сообщает пресс служба Африканского командования США, истребители МиГ-29 и Су-27 сопровождали американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer над Черным морем. Это была первая миссия, когда бомбардировщики США сопровождались украинскими истребителями. Полет включал обучение интеграции и совместимости с польскими F-16 и МиГ-29, а также румынскими истребителями F-16 и МиГ-21. Над Черным морем американские самолеты выполняли полет вместе с нашими и турецкими истребителями.

«Старобельск» провел стрельбы с 25-мм установки

Патрульный катер «Старобельск» (Р191) типа Island провел стрельбы из ранее установленной 25-мм корабельной артиллерийской установки. Об этом сообщает Бриз МО Украины. Стрельбы состоялись в ходе выполнения учебно-боевых задач в Черном море патрульными катерами «Славянск» (P190) и «Старобельск» (Р191), а также разведывательным кораблем «Переяслав» (А512).

По легенде учений, экипаж вел бой одиночного катера с кораблем условного противника, осуществлял прикрытие высадки морского десанта и подавление нападения механизированного подразделения врага. Во взаимодействии с подразделениями морской авиации, экипаж катера также отработал отражение воздушного нападения противника и упражнялся в ведении огня по воздушным мишеням.

Напомним, что на два переданных от США патрульных катера «Старобельск» и «Славянск» типа Island были установлены стволы и автоматы с 25-мм спаренной корабельной артиллерийской установки 2М-3М.

На Ми-8 МСБ-В испытывают ракету С-13

В ближайшее время планируется проведение специальных испытаний вертолета Ми-8 МСБ-В, оснащенного неуправляемым ракетным вооружением типа С-13. Об этом пишет АрмияInform.

122-мм неуправляемая авиационная ракета С-13 предназначена для уничтожения техники и живой силы противника, находящейся в особо прочных укрытиях, как например железобетонные бункеры или насыпные стоянки самолетов на аэродромах. С-13 устанавливаются по пять штук в блоки типа Б-13Л, размещаемые на ударных вертолетах Ми-24/28/35 и самолетах. Дальность полета обломочно-фугасного снаряда ракеты составляет до 3 тыс. метров, потому использование их с многоцелевого вертолета Ми-8 позволит значительно увеличить его ударные свойства.

Кроме будущих испытаний С-13, также продолжаются государственные испытания комплекса противотанкового управляемого ракетного вооружения «Барьер-В» на вертолете Ми-8МСБ-В. Они начались в 2017-м году. Также ожидается оценка специалистами Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники (ГНИИ ВС ВВТ) боевого применения многоцелевого вертолета Ми-8 МСБ-В ночью с использованием очков ночного видения.

До конца года Украина получит новое вооружение из США

Американский телеканал CNN со ссылкой на чиновника минобороны и помощника конгрессмена США распространил информацию, что Пентагон уведомил Конгресс о необходимом прогрессе Украины в ключевых реформах, и поэтому она может рассчитывать на дополнительную помощь в размере $125 млн.

Новый пакет помощи будет включать мобильные радиолокационные системы, предназначенные для обнаружения и отслеживания приближения артиллерийского и ракетного огня, десятки машин скорой помощи, средства защищенной связи, в том числе 100 «тактических планшетов», и два патрульных катера.

Как напоминает Defense Express, в январе 2020 г. посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что общая помощь Штатов (военного и не военного характера) составит $698 млн. Из этой суммы $250 млн предоставит Пентагон ($125 млн является второй половиной этой помощи Украине в сфере безопасности на этот год). По линии Госдепа США будет выделено $448 млн экономической помощи, из которых $115 млн пойдут на безопасность. Еще $50 млн будет выделено при определенных условиях.





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