Позитив недели. КБ «Южное» представило проект лунного посадочного аппарата. Новости политики

Кроме того: в Гааге начался трибунал по делу о нападении РФ на украинских моряков, АМПУ требует от России компенсацию за украденное имущество в Крыму, а США до конца года предоставят Украине всю обещанную военную помощь

КБ «Южное» представило проект лунного посадочного аппарата нового поколения

Как сообщает сайт КБ «Южное», концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов (ЛПА), представленный конструкторским бюро на Dubai Airshow 2019, стал настоящей изюминкой экспозиции на 16-й Международной авиационно-космической выставке. Макет ЛПА в масштабе 1:5 изготовлен с применением аддитивных технологий.

Проект разработан для исследований лунной поверхности и доставки на естественный спутник Земли полезного груза массой до 150 кг с возможностью трехкратного перелета с научным оборудованием. В перспективе это открывает новые возможности для научно-исследовательской деятельности, поиска полезных ископаемых на Луне.

Напомним, в этом году NASA выбрало девять компаний, которые смогут поучаствовать в тендерах на отправку беспилотных аппаратов на Луну. Среди них — компания Firefly Aerospace с проектно-исследовательским центром в Днепре.

В октябре стало известно, что Firefly Aerospace предложила «Южмашу» контракт на серийное производство ракетных деталей, в частности, 100 камер сгорания, 500 агрегатов автоматики и 40 турбонасосов. Эксперты оценили сумму контракта в $15 млн.

В ближайшее время Украина получит всю обещанную военную помощь от США

К концу финансового года в США Пентагон предоставил Украине $214 млн с $250 млн, заложенных американским Конгрессом в оборонный бюджет США на 2019 г. Остальная сумма будет передана в течение следующих нескольких недель. Об этом сообщает «Голос Америки».

На этой неделе четыре сенатора-демократа обратились с письмом к министру обороны США Марку Эсперу, выразив обеспокоенность недополучением Украиной всей суммы. Один из авторов этого письма, сенатор-демократ Дик Дурбин, указал, что ассигнованные средства должны быть потрачены на критически важное военное оборудование, чтобы защитить Украину. «В отличие от некоторых других стран, получающих военную помощь США, Украина тратит деньги эффективно», — подчеркнул сенатор Дик Дурбин.

Ранее офис по менеджменту и бюджету заблокировал почти $400 млн военной помощи Украине. Этот факт находится в центре расследования об импичменте Дональду Трампу, которое ведут три комитета Палаты представителей Конгресса США.

В Гааге начался трибунал по делу о нападении РФ на украинских моряков

В четверг в Гааге начались первые слушания Арбитражного трибунала по делу Украины против России о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей, состоялся обмен позициями и аргументами между сторонами. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Слушания имеют процедурный характер. По их результатам арбитраж примет свое первое решение и утвердит правила своей работы, определит название дела и основы транспарентности, а именно: возможность доступа широкой общественности к материалам дела, а также возможность трансляции слушаний в режиме онлайн.

Как отметила Зеркаль, украинская сторона настаивает на том, что дело является срочным, так как, несмотря на то что в сентябре Россия освободила украинских моряков, уголовные дела против них продолжаются. То есть РФ и дальше продолжает отрицать иммунитет украинских моряков. «Россия освободила наши корабли, изъяв из них оружие, коммуникационное оборудование и документы. Таким образом она продолжает нарушать приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 г. и Конвенцию ООН по морскому праву», — отметила украинский дипломат.

По ее словам, Украина требует окончательного, обязательного решения о признании РФ виновной в нарушении ряда статей Конвенции. Зеркаль увидела символизм в том, что слушания в Гааге начались именно 21 ноября, в День достоинства и свободы.

Напомним, 20 ноября в Очаков прибыли ранее захваченные страной-агрессором украинские суда «Никополь», «Бердянск» и «Яны Калу». По словам командующего Военно-морскими силами Игоря Воронченко, суда вернулись в Украину на буксире, так как россияне их фактически «угробили» — сняли даже плафоны, розетки и унитазы.

ВСУ до конца года получат 80 единиц бронетанкового вооружения и техники

К концу года в Вооруженные силы Украины поступит около 80 единиц бронетанкового вооружения и техники. Об этом сообщил представитель департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины полковник Владислав Шостак.

В общем ожидается поставка более 2800 образцов вооружения и военной техники. В частности, в войска поступит 54 тыс. штук различных боеприпасов, более 800 приборов ночного видения, почти 1300 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, более 100 единиц автомобильной техники, около 80 единиц средств инженерного оборудования, более 30 комплексов БПЛА, более 30 средств связи.

Также, отметил Шостак, будут продолжаться поставки радиолокационных станций для ПВО, комплексов и станций РЭБ, модернизированных самолетов и вертолетов. Напомним, на прошлой неделе в армию доставили партию из нескольких десятков специальных бронированных автомобилей «Новатор».

АМПУ требует от РФ компенсировать 1,24 млрд убытков за украденное имущество в Крыму

Администрация морских портов Украины (АМПУ) будет требовать от Российской Федерации выплатить 1,24 млрд грн компенсации убытков, которые были нанесены в результате оккупации Крыма. В случае отказа АМПУ обратится в Международный арбитраж. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Ранее госпредприятие передало исчерпывающую информацию о собственных активах на полуострове Министерству юстиции Украины, которое подавало общий иск в Европейский суд по правам человека. «В этот раз мы используем положения Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Первый шаг — это направление требований о компенсации ущерба непосредственно к правительству РФ. Если в течение полугода мы не получим ответа, это дело перейдет на рассмотрение в Международный арбитраж», — отметили в организации.

Там также подчеркнули: то обстоятельство, что АМПУ судится относительно временно неподконтрольных активов на территории Крыма, никоим образом не означает, что предприятие соглашается с существованием каких-либо правовых оснований для оккупации и аннексии полуострова, являющегося территорией Украины.





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