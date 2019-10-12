Позитив недели. КБ «Южное» представило будущий украинский ЗРК. Новости политики

Кроме того: предприятия «Укроборонпрома» представили 6 новинок, в Украине начато производство радиостанций для ВСУ, а наши артиллеристы вскоре получат квантовые дальномеры

КБ «Южное» презентовало наш, украинский проект ЗРК

КБ «Южное» представило собственный проект зенитного ракетного комплекса (ЗРК). Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Дальность обнаружения воздушных целей у ЗРК будет составлять 480 км. Кроме зенитной управляемой ракеты и пусковой установки ракетный комплекс включает ряд специальных машин — РЛС, радиолокационный пост низковысотного выявления, машина автономного электроснабжения, командная машина управления стартовой батареи, машина ретрансляции и связи.

Сайт напоминает, что о разработке КБ «Южное» зенитной управляемой ракеты для ЗРК стало известно в мае 2018 г., когда конструкторское бюро получило патент на зенитную управляемую ракету новой конструкции. Согласно описанию, она состоит из отсека наведения с притупленным радиопрозрачным обтекателем, отсека управления, реактивного силового блока, боевого отсека с вкладной осколочно-фугасной боевой частью, маршевого РДТТ (ракетный двигатель твердого топлива), крыльев, расположенных у центра масс, хвостового отсека с аэродинамическими рулями.

«Укроборонпром» представил шесть новинок ОПК

На XVІ Международной специализированной выставке «Оружие и безопасность — 2019», проходившей в Киеве, свою продукцию представили 36 предприятий-участников «Укроборонпрома». В общем концерн экспонировал 135 экспонатов, среди которых и 6 новинок оборонного комплекса, сообщает сайт госконцерна.

Флагманом выставки от концерна являлся натурный образец ракетного комплекса «Нептун» в составе трех единиц: унифицированной пусковой машины, транспортно-заряжающейся машины и подвижного командного пункта. Их впервые представило ГП «ГККБ «Луч».

Кроме того, на стенде представили радиолокационную станцию 90К6Е от КП «Научно-производственный комплекс «Искра». Этот мобильный 3D радиолокатор кругового обзора с транзисторным передатчиком, предназначенный для обнаружения целей, летящих на низких, средних и больших высотах.

ГАХК «Артем» представил инфракрасную головку самонаведения. Она предназначена для авиационных ракет типа «воздух-воздух», обеспечивает обнаружение, захват и автоматическое сопровождение теплоизлучающих воздушных (наземных) целей днем ​​и ночью под всеми ракурсами, на фоне земной (водной) поверхности и при активном противодействии противника, а также формирование команд и сигналов, необходимых для пуска ракеты и управления для ее в цель.

Оптико-прицельная станция ОПСН-И от ГП «Изюмский приборостроительный завод», разработанная совместно с ГП «ГККБ «Луч», оснащена мощной телевизионной и тепловизионной оптикой, лазерным каналом управления противотанковой ракетой и дальномером, что позволяет обнаруживать цели и наводить на них высокоточное вооружение. Станция может устанавливаться на различные виды военной техники, в частности на легко бронированную и бронированную технику, беспилотные летательные аппараты, вертолеты и корабельные прицельные комплексы.

Универсальная управляемая ракета ЖК-10 от ГП «ГККБ «Луч» со сменными боевыми частями в составе комплекса предназначена для поражения неподвижных и подвижных современных бронированных целей, оснащенных динамической защитой, катеров, малогабаритных кораблей и воздушных маломаневрених целей. Также ГП «ГККБ «Луч» впервые представило тренажерный комплекс индивидуальной подготовки наводчиков легкого переносного ракетного комплекса «Корсар». Он предназначен для теоретической подготовки, формирования и совершенствования практических навыков применения «Корсаров» в условиях учебного класса.

Турецкая Aselsan открыла в Украине линию для производства радиостанций для ВСУ

Турецкая компания Aselsan запустила сборочную линию по производству радиостанций в Украине. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook. Торжественное открытие состоялось в четверг при участии начальника войск связи ВСУ генерал-лейтенанта Владимира Рапко и генерального директора компании Aselsan Халука Горгуна.

Напомним, в ходе вставки «Оружие и безопасность 2019» компании «Спецтехноэкспорт» и Aselsan подписали контракт о поставках радиостанций УКВ-связи для нужд Минобороны на сумму $6 млн. Контракт является частью рамочного соглашения между двумя компаниями на поставку турецких средств радиосвязи в Украину, которое было заключено в 2016 г. К 2020-му году части Сухопутных войск и Воздушных Сил ВСУ должны переоснастить на радиостанции турецкой компании Aselsan. Новые партии систем военной связи станут первыми, произведенных на территории нашей страны.

Разработчики представили отечественный квантовый дальномер для артиллерии

ООО «Инновационная компания «Техэнерго-СВ» представила квантовый дальномер КТД-2-2а. По словам директора отечественного предприятия Анатолия Федитника, их дальномер уже прошел государственные испытания, сообщает Defense Express.

Украинский прибор предназначен для измерения расстояния до объектов на расстоянии до 10 тыс. метров при максимальной метеорологической дальности 20 км. Благодаря встроенной панели управления возможно оперативно производить настройку прибора, измерять дальность и отображать параметры. Прибор способен исключать ложные цели даже при сильном дожде или задымлении на расстоянии до 4 км. Также возможно передавать информацию по последовательному интерфейсу (RS232, Bluetooth).

При этом производитель отмечает, что дальномер имеет локализацию более 80%. Около 20%, большей частью электронных компонентов, импортируется из-за рубежа. А основным пользователем отечественного дальномера должны стать украинские артиллерийские подразделения.

Николаевские специалисты смогут строить катера из сверхпрочного полиэтилена

Во время выставки «Оружие и безопасность — 2019» была представлена ​​концепция малых глиссирующих катеров из сверхпрочного полиэтилена HDPE. Разработчиком проекта является николаевское частное предприятие «Компания Гольфстрим».

Производитель предлагает изготовление корпусов широкого назначения длиной до 24 метров. Среди преимуществ материала HDPЕ: неограниченный срок службы и отсутствие необходимости в регулярном обслуживании, положительная плавучесть (материал легче воды), высокая ударная прочность, устойчивость к коррозии, химически агрессивных веществ и ультрафиолета, малозаметность для радиолокационных средств обнаружения, экологичность при производстве и эксплуатации. На выставке представили предсерийный образец многоцелевого патрульного катера GS4700.

Среди возможных вариантов выполнения катеров есть как военные, так и гражданские варианты, а именно: патрульные, противодиверсионные, лоцманские, рейдовые разъезда и обеспечения, рыболовные, спортивные или туристические. Также, представителями предприятия озвучивалась возможность использования материала HDPE в других проектах, среди которых многоцелевая платформа «Кайра-150», которая также была продемонстрирована на выставке, отмечает «Украинский милитарный портал».





Источник