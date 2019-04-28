Поздравления с Пасхой от Зеленского и Порошенко — как политики поздравили украинцев

28 апреля, 14:31

Просмотров:

«/>

«/>

В своих поздравлениях политики желали украинцам мира и единения ради будущего процветания страны



Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev.

Президент Украины Петр Порошенко поздравили украинцев с праздником Воскресения Христова одним из первых.

«Пасха в этом году уникальная. Празднуем мы ее уже более 1000 лет. Но впервые со времен Крещения имеем собственную независимую автокефальную Церковь. Которая получила Томос от Вселенского Патриарха и сопричастна со всей полнотой мирового Православия», – отметил Порошенко.

Также украинцев поздравил и премьер Владимир Гройсман, выразив надежду, что украинцы станут сильнее и сплоченнее.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий в своем поздравлении пожелал украинцам мира и веселого празднования светлого праздника Пасхи.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский также поздравил украинцев с Пасхой.

«Со светлым праздником всех украинцев, во всех уголках Планеты, где бы они не находились! И всех наших граждан – на Западе, Востоке, Юге, Севере и в Центре!» – отметил Зеленкский.

В свою очередь, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в своем Facebook рассказала, что на Пасху побывала в «маленькой, не пафосной сельской церкви», где была создана идеальная атмосфера украинского праздника.

«Священник, отец Николай, подчеркнул главные смыслы Воскресения: Радуйся! Не бойся! Мне это очень близко. Всем счастья и радости – и православным, и верующим других конфессий, и агностикам. Искренне!» – написала она.

Лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк напомнил о важности смыслов праздника Воскресения: «веру в победу жизни над смертью, правды над ложь, искренности над фальшью».

«Есть старозаветная история Пасхи, которая является праздником выхода из долголетнего рабства. Сейчас эти два смысла – правда и свобода – важны для нас, украинцев, как ни для какого другого народа», – заявил политик.

Передал свои поздравления и лидер Радикальной партии Олег Ляшко: «Наша семья искренне поздравляет вас с праздником Пасхи – Воскресения Христова! Это праздник победы света над тьмой. Праздник надежды и радости. Проведите этот праздник с самыми родными людьми. В молитве за Украину. Здоровья вам и счастья, дорогие мои соотечественники! Мира и согласия. Семейного уюта и благополучия. Любви и нежности. И пусть ваши мечты становятся реальностью. Главное – верить. И все будет хорошо».

Кроме того, Олег Ляшко на Пасху святил паски и продавал свечки в Выдубицком монастыре. Традиционно на Пасху Олег Ляшко с женой и соратниками посетил Выдубицкий монастырь в Киеве. Политик искренне радовался, когда его кропили водой.

«Видите, как щедро окропили, пусть так же обильно Бог дает каждой украинской семье, чтобы все было хорошо», – отметил Ляшко.

Он отблагодарил служителей деньгами и отдал на пожертвования львиную долю своей пасхальной корзины – поделился и крашанками, и колбасой.

После этого политик вызвался помогать служителю монастыря продавать свечи на улице – они стоили от 10 до 25 гривен. К Ляшко-продавцу сразу выстроилась очередь из верующих. Многие просили сделать селфи, политик никому не отказывал. У кого не было денег на свечку – Ляшко ее дарил.

Мы уже писали о том, что Порошенко с женой Мариной и сыном Михаилом принял участие в Пасхальном богослужении в Свято-Михайловском Соборе в Киеве. Президентская семья установила свечи, после чего вместе с верующими в сопровождении митрополита Киевского и всея Украины, предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания приняли участие в Крестном ходе.

Телеканал «Украина» транслирует Торжественное Пасхальное богослужение из трех украинских лавр. В прямом эфире вы увидите всеношные из Киево-Печерской лавры, Почаевской лавры и Святогорской лавры.

Ранее сообщалось, что предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний встретил благодатный огонь из Иерусалима в Михайловском Златоверхом соборе.

Ранее сообщалось, что символ доставили в Свято-Владимирский кафедральный патриарший собор. Символ привез митрополит Луцкий и Волынский Михаил, который с делегацией Волынской епархии находился в Иерусалиме, где получил этот огонь.

Напомним, в субботу, 27 апреля, Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в 14:30 по киевскому времени.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

«/>

«/>

Вы сейчас просматриваете новость » Воскресение Христово: как политики поздравили украинцев с Пасхой». Другие Новости политики смотрите в блоке «Последние новости»

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?

Выделите некорректный текст мышкой

Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ





Источник