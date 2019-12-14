Появилось видео, как судья зачитывает постановление по «коррупционеру»-Сытнику (видео) — Новости политики

цей матеріал доступний українською

Артем Сытник / фото УНИАН

Опубликовано видео, на котором судья Ровенского апелляционного суда зачитывает постановление по апелляции директора НАБУ Артема Сытника.

Суд отклонил апелляционную жалобу Сытника и оставил в силе постановление Сарненского районного суда Ровенской области от 6 сентября 2019 года, которым Сытник был признан виновным в коррупционном правонарушении.

Напомним, вчера о признании Сытника виновным в коррупционном правонарушении сообщил на своей странице в Facebook нардеп Александр Дубинский.

«Сытник проиграл апелляцию. И является признанным судом коррупционером. Коррупционер во главе Антикоррупционного бюро. Решение первой инстанции», — написал он и опубликовал фото постановления.

При этом Дубинский подчеркнул, что с 14 декабря 2019 Сытник не имеет права занимать любые должности на государственной службе в течение года.

Также информацию о признании Сытника виновным подтвердила пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в сети Facebook.

«Ну что, во главе НАБУ — признанный судом коррупционер! Украина таки имеет таланты. «Бороться» с коррупцией умеют не все, но получать протоколы за коррупцию умеют «антикоррупционеры»», — говорится в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter





Источник