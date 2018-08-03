Появились фото украинских военных, жестоко убивших сослуживца на Харьковщине

В сети обнародовали фото двух солдат Вооруженных сил Украины, которые жестоко убили сослуживца Константина Козакова на территории воинской части в городе Лозовая Харьковской области

Соответствующие снимки на своей странице в Facebook разместил боец батальона «Донбасс-Украина» Вячеслав Власенко (позывной «Филин»), передает «ДС».

«Почти четыре года батальон «Донбасс-Украина», продолжая дело знаменитого добровольческого батальона «Донбасс», своим упорным боевым трудом зарабатывал собственное имя и авторитет… К сожалению, у нас произошла трагедия по вине двух подонков (на фото), которые случайно, не более месяца, оказались в нашем подразделении», — отметил он.

По словам бойца, произошедшее не является закономерностью, скорее трагической случайностью. «Филин» добавил, что в батальоне сделали необходимые выводы.

Как сообщала «ДС», в городе Лозовая (Харьковская область) был убит 23-летний военнослужащий. Сотрудники полиции обнаружили тело погибшего в канализационном коллекторе на территории воинской части.

Позже стало известно, что преступников задержали.

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