Появились фото повреждений турецкого корабля, подрезавшего греческий фрегат

В Сети появились фотографии турецкого фрегата, который получил повреждения после столкновения с греческим кораблем. Тот вел наблюдение за сейсморазведочным судном Oruc Reis и мешал турецкому флоту вести сейсморазведочные работы в экономической зоне Греции в Средиземном море.

В Сети появились фотографии повреждений турецкого фрегата Kemal Reis от столкновения с греческим фрегатом Limnos между островами Крит и Кипр в Средиземном море 12 августа. Греческий оборонный портал Defence-point.gr тогда сообщил, что турецкий корабль пытался таранить греческий: «По достоверной информации, греческий фрегат избежал тарана, но в результате маневра получил повреждение турецкий фрегат».



Иллюстрация: twitter.com.

Иллюстрация: ekathimerini.com.

Издание Ekathimerini детально рассказало о том, что происходило. Турецкий фрегат Kemal Reis возглавлял группу кораблей, которая сопровождала сейсморазведочное судно Oruc Reis. Греческий корабль шел справа параллельным курсом. Неожиданно турецкий фрегат свернул вправо и пытался подрезать Limnos, чтобы тот изменил курс. Греческий фрегат, в свою очередь, сбавил ход, чтобы пропустить турецкий фрегат, а потом, судя по повреждениям, сделал таран в правый борт Kemal Reis.



Иллюстрация: twitter.com.

Иллюстрация: twitter.com.

По данным Ekathimerini, министр обороны Греции Никос Панагиотопулос поблагодарил капитана фрегата Limnos за его поступок.



Греческий фрегат Limnos. Иллюстрация: ggysselsshipcollection.blogspot.com.

При этом греческое издание Army Voice выдвигает версию, что на столкновении противостояние флотов не закончилось. Турецкие корабли якобы включили систему радиоэлектронных помех и вывели из строя оборудование на греческих кораблях. В ответ у самого сейсморазведочного судна Oruc Reis в окружении турецких кораблей появилась греческая подводная лодка, что стало полной неожиданностью для турок.

Тем не менее турецкий флот продолжает вести работы в экономической зоне Греции. По данным навигационных порталов, Oruc Reis находился сегодня между Кипром и Критом.

Иллюстрация: vesselfinder.com.

Как сообщало EADaily, Турция активно ищет запасы газа в Черном и Средиземном морях все последние 20 лет и вложила в их поиск не менее $ 3 млрд. До последнего времени, однако, особых открытий не сделали, в отличие от успеха в водах соседних стран.

В Израиле, Кипре, Египте и Румынии обнаружили крупные запасы газа, что в Анкаре восприняли болезненно. С одной стороны, Турция создала свой нефтегазовый флот из трех буровых и двух сейсморазведочных судов. С другой — Анкара стала агрессивно вести себя в Средиземном море. Она оспаривает границы экономической зоны Греции и Кипра, не признавая право островов на участие в их определении. Более того, на юго-западе от Кипра уже год находится буровое судно «Явуз», а сейсморазведочное судно Oruc Reis за год изучило половину экономической зоны Греции в Средиземном море. И продолжает делать это снова в сопровождении семи боевых кораблей Турции, несмотря на гневную реакцию Евросоюза и даже санкции к руководителям турецких нефтегазовых госкомпаний.

Для легитимизации операций Турция даже подписала с Ливией соглашение о разграничении экономических зон, в котором Греция вопреки Морскому праву ООН теряет едва ли не половину своей экономической зоны.





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